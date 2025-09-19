La razón del colapso de un muro en Muxbal tras fuertes lluvias

-

El MARN realizó una inspección e indicó que aplicarán sanciones que incluyen multa y posible suspensión de licencia.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se pronunció por el incidente ocurrido en Santa Catarina Pinula, en donde se desplomó un muro, tras las fuertes lluvas.

Según indicaron, tras el colapso de la infraestructura del proyecto inmobiliario Sur Muxbal, el cual es conocido comercialmente como Foré Muxbal, se realizó una inspección al lugar para verificar el cumplimiento de los compromisos contenidos en la licencia ambiental.

El derrumbe se dio en la ruta a Muxbal, en el municipio de Santa Catarina Pinula, esto luego de las fuertes lluvias que se registraron en el sector, indicaron las autoridades.

De acuerdo con Ambiente, la licencia ambiental de este proyecto fue aprobada el 12 de enero del año pasado, dos días antes de que ocurriera el cambio de gobierno.

La aprobación la dio el mismo empleado público que fue despedido por la actual administración, quien fue denunciado ante el Ministerio Público (MP) por irregulares dentro del ministerio.

Sanciones

La inspección que se realizó, reveló que esta infraestructura incumplió con el buen manejo de las obras de captación, conducción y disposición de sus aguas pluviales, aseguraron las autoridades.

El MARN remitirá el expediente del proyecto inmobiliario Sur Muxbal a la Dirección de Cumplimiento Legal para que se apliquen las sanciones correspondientes.

En las penalizaciones se incluirá una multa y posiblemente la suspensión de la licencia, afirmaron las autoridades.