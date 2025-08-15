Maroon 5 lanza su octavo álbum de estudio "Love is like"

- Maroon 5 sorprende con colaboración junto a Lil Wayne. ENTÉRATE: El grupo Maroon 5 anuncia nuevo disco y gira La banda musical de pop rock estadounidense ha vuelto a ser tendencia al lanzar su esperado octavo álbum de estudio titulado Love is like. Para festejar, Maroon 5 acompaña el lanzamiento con el videoclip oficial del tema principal junto al rapero Lil Wayne. La grabación muestra un día alocado en la vida de los artistas por las calles de Nueva York. Maroon 5 y Lil Wayne muestran un día alocado en el videoclip oficial. (Foto: X) PODRÍA INTERESARTE: ¡Impresionante! Maroon 5 no defraudó a sus fanáticos guatemaltecos La agrupación presentó por primera vez su nuevo material discográfico con el sencillo Priceless, en colaboración con Lisa de Blackpink, reuniendo a dos generaciones de estrellas del pop que cautivan a sus fanáticos a nivel mundial. Maroon 5 tendrá una gira de 23 fechas por Estados Unidos. (Foto: X) Junto al estreno, los integrantes promueven una gira de 23 fechas por Estados Unidos, comenzando en el Kia Forum de Los Ángeles, Madison Square Garden y concluyendo el 25 de noviembre en Detroit.