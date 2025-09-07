Martha Higareda está a punto de dar a luz a gemelos

-

Martha Higareda presume con orgullo su pancita de gemelos.

La actriz mexicana y su esposo esperan con ansias la llegada de los dos nuevos miembros de su familia, los cuales están previstos para nacer a mediados de octubre.

La pareja comparte un divertido video mientras aguardan la llegada de sus bebés. (Foto: Instagram)

Martha Higareda y Lewis Howes tendrán el reto de una doble crianza y de diversión debido a que esperan gemelos. Mientras tanto, se divierten como niños y en un video que han publicado recientemente, la protagonista de No manches Frida muestra su creciente pancita.

Lewis Howes entrena para seguir el ritmo de sus futuros hijos. (Foto: Instagram)

En la filmación, Higareda y Howes compiten en una carrera para saber quién llega más rápido al final del jardín de su hogar. El empresario le da unos segundos de ventaja a su esposa y no tarda en alcanzarla.

"Con gemelos en camino, tengo que entrenar para seguir el ritmo de estos 3", escribió Lewis en la publicación, siendo consciente del esfuerzo físico y mental que conlleva ser padre.