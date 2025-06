¡Bebé en camino! Martha Higareda anuncia su embarazo

-

La dulce espera comienza para Martha Higareda y Lewis Howes.

La pareja recibió la confirmación médica que tanto esperaban. (Foto: Caras/Instagram)

La actriz mexicana y su esposo, el escritor y conferencista estadounidense, han revelado que, luego de un tiempo de estar intentándolo, finalmente están esperando a su primer hijo juntos y no podrían estar más emocionados.

Martha Higareda se sometió a una cirugía para poder embarazarse de Lewis Howes y le darán la bienvenida al nuevo integrante de su familia en Los Ángeles.

Tras una cirugía y mucha esperanza, Martha logra quedar embarazada. (Foto: Caras/Instagram)

"Hicimos una prueba en casa, se llama sensitive pregnancy test, de los que dan resultados una semana antes. Pero aun así no estábamos seguros. No fue hasta que me hice otra de sangre con la que nuestro doctor nos confirmó que estábamos esperando un bebé", explica Higareda en una entrevista.

"Lewis tenía seguridad todo el tiempo de que iba a estar embarazada, entonces cuando escuchó la confirmación, sonrió y dijo que ya lo sabía. Yo me puse a llorar de felicidad y me apapachó", concluye Martha con lágrimas en los ojos de felicidad.