Ana Lucía Martínez anota en la goleada del Cruz Azul sobre Santos Laguna

La delantera guatemalteca Ana Lucía Martínez contribuyó con un tanto en la victoria del Cruz Azul (4-1) sobre el Santos Laguna, en el duelo correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX Femenil.
LEE TAMBIÉN: Comunicaciones, de gigante a estar al borde del abismo.
El tanto de Analú llegó en tiempo de descuento (90+4) cuando armó una jugada individual y definió de gran manera, marcando así por tercer duelo consecutivo.
Antes, Niomi Grimaldo (2 y 48), Aerial Chavarin (44), habían convertido para la máquina azul, contra un cuadro lagunero que solo respondió al primer tanto por obra de Mayra Santana (24).
Martínez ha venido consolidándose en el elenco cementero, de manera que ha respondido a las titularidades con anotación. Le marcó al Pachuca en la fecha 13 y al Tijuana, en la 14.
En total, la goleadora que llegó al Cruz Azul esta campaña, procedente de las Rayadas de Monterrey, suma 4 tantos en este curso. El Necaxa es otra de sus víctimas.
Con la victoria, la máquina azul, marcha en el séptimo lugar con registro de 24 puntos, dentro de zona de clasificación, a falta de dos fechas para el cierre de la etapa.
El siguiente partido para la jugadora guatemalteca, de 35 años, será el viernes cuando visiten al Querétaro.