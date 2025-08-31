Ellos son los ganadores de la carrera 21K de la ciudad

La 21K de la ciudad se llevó a cabo este domingo 31 de agosto.
Miles de corredores se inscribieron de manera oficial para la edición 2025 de la 21K de la ciudad, la cual se celebró este domingo 31 de agosto. Las calles se llenaron de guatemaltecos que buscaban superar sus propias marcas.
Rama Femenina
En la categoría femenina, Viviana Aroche, de Morazán, El Progreso, se coronó campeona con un tiempo de 1:14.49 y volvió a demostrar su poder al ser la primera mujer en cruzar la línea de meta.
El segundo lugar lo obtuvo Heidy Villegas Marroquín, con 1:14.52.
Cindy Meza Domínguez fue la ganadora del tercer lugar, con un tiempo de 1:14.55.
Rama Masculina
Alberto González se quedó con la victoria en la rama masculina, con un tiempo de 1:04.40.
Mario Pacay Pop alcanzó el segundo lugar con 1:05.31.
El tercer lugar lo obtuvo José Carlos González, con un tiempo de 1:06.00.
Capacidades Especiales
El primer lugar fue para Rudy Alberto Maldonado, con 00:58.54.
Laurens Molina Sibaja, de Costa Rica, logró el segundo puesto con 1:05.57.
Mario Alberto Hidalgo Chávez se quedó con el tercer lugar con 1:18.44.