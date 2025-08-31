Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Ellos son los ganadores de la carrera 21K de la ciudad

  • Por Jessica González
31 de agosto de 2025, 09:32
La carrera reunió a miles de participantes. (Foto: Juan Manuel Mijangos/Nuestro Diario)

La carrera reunió a miles de participantes. (Foto: Juan Manuel Mijangos/Nuestro Diario)

La 21K de la ciudad se llevó a cabo este domingo 31 de agosto.

OTRAS NOTICIAS: "Maratón 2026": prepárate para alcanzar una nueva meta

Miles de corredores se inscribieron de manera oficial para la edición 2025 de la 21K de la ciudad, la cual se celebró este domingo 31 de agosto. Las calles se llenaron de guatemaltecos que buscaban superar sus propias marcas.

Rama Femenina

En la categoría femenina, Viviana Aroche, de Morazán, El Progreso, se coronó campeona con un tiempo de 1:14.49 y volvió a demostrar su poder al ser la primera mujer en cruzar la línea de meta.

Viviana Aroche fue la primera en llegar a la meta. (Foto: Pedro Pablo Mijangos/Nuestro Diario)
Viviana Aroche fue la primera en llegar a la meta. (Foto: Pedro Pablo Mijangos/Nuestro Diario)

El segundo lugar lo obtuvo Heidy Villegas Marroquín, con 1:14.52.

Cindy Meza Domínguez fue la ganadora del tercer lugar, con un tiempo de 1:14.55.

Rama Masculina

Alberto González se quedó con la victoria en la rama masculina, con un tiempo de 1:04.40.

Alberto González fue el ganador de la rama masculina. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)
Alberto González fue el ganador de la rama masculina. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)

Mario Pacay Pop alcanzó el segundo lugar con 1:05.31.

El tercer lugar lo obtuvo José Carlos González, con un tiempo de 1:06.00.

Capacidades Especiales

El primer lugar fue para Rudy Alberto Maldonado, con 00:58.54.

Laurens Molina Sibaja, de Costa Rica, logró el segundo puesto con 1:05.57.

Mario Alberto Hidalgo Chávez se quedó con el tercer lugar con 1:18.44.

Así se vivió esta fiesta deportiva

(Foto: Juan Manuel Mijangos/Nuestro Diario)
(Foto: Juan Manuel Mijangos/Nuestro Diario)
(Foto: Juan Manuel Mijangos/Nuestro Diario)
(Foto: Juan Manuel Mijangos/Nuestro Diario)
(Foto: Juan Manuel Mijangos/Nuestro Diario)
(Foto: Juan Manuel Mijangos/Nuestro Diario)
(Foto: Juan Manuel Mijangos/Nuestro Diario)
(Foto: Juan Manuel Mijangos/Nuestro Diario)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar