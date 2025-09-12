Más de 10 mil personas buscan el fuego patrio en Quetzaltenango

-

La llama de la libertad ilumina Quetzaltenango. Con caravanas, banderas y civismo, miles de guatemaltecos celebran las fiestas de independencia en la ciudad altense.

Fue encendido el fuego patrio del pebetero de la municipalidad de Quetzaltenango, donde cientos de grupos de vecinos y estudiantes llegarán en busca de la llama de la libertad. Los pasos de las caravana que llenan de civismo las calles y avenidas de Quetzaltenango ya están en marcha.





El alcalde Juan Fernando López encendió el fuego patrio. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Se espera la llegada de más de 10 mil personas hasta la noche del 14 de septiembre, al jardín de la Municipalidad de Quetzaltenango, donde se encuentra el fuego patrio, indicó Carlos López presidente de la comisión de Diversiones Populares encargados de la coordinación de la antorcha de la libertad, quién agregó que se coordinó con Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango PMTQ para la protección de los grupos.

Portando banderas nacionales, camisolas de selección nacional, citas en la cabeza llegaron grupos de niños para ser de los primeros en recoger el fuego patrio, y trasladarlo hasta su centro educativo.





Vecinos llegaron para recoger y llevar el fuego patrio. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

El encargado de compartir el fuego patrio fue el alcalde de Quetzaltenango Juan Fernando López, "Agradezco a los niños, padres de familia y maestros por su presencia y mantener viva la tradición de la antorcha de la libertad, hoy nos visitan de muchos lugares del país, que Dios bendiga su trayecto y que todos retornen con bien a sus hogares", explicó el jefe edil, que junto al presidente de la comida procedieron a compartir la llama de la independencia.

Dentro de los primeros grupos se encuentran vecinos de Totonicapán, que acudieron al mediodía, para llevar el fuego de la libertad a su hogar y en el transcurso de la tarde el parque Central se cubrió de azul y blanco y de un ambiente de fervor y civismo nacional, como es tradicional en Quetzaltenango durante las festividades de independencia donde acuden en muestra de amor a la patria.

