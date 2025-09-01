Más de 15 mil personas afectadas por lluvias en Guatemala

Las precipitaciones registradas en la presente época han provocado diversas emergencias en el país, entre ellas inundaciones, derrumbes y deslizamientos.
OTRAS NOTICIAS: Insivumeh prevé tormentas para este lunes por la tarde y noche
Al 1 de septiembre del presente año, más de 15 mil 400 personas se han visto afectadas a nivel nacional, según indicó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Se reportan 1,163 emergencias atendidas por las instituciones que conforman el Sistema Conred, de las cuales 193 se han reportado en el departamento de Alta Verapaz, 127 en Chimaltenango y 127 en el departamento de Guatemala.
En cumplimiento con el Plan Nacional de Respuesta, se han desarrollado acciones escalonadas de prevención y atención para brindar apoyo a la población afectada, explicaron las autoridades.
Recomendaciones
Por ello, la Conred efectuó una serie de recomendaciones, entre ellas:
- Identificar las áreas seguras en su comunidad.
- Preparar su Plan Familiar de Respuesta.
- Seguir las indicaciones de las autoridades locales.
- Reportar cualquier emergencia al 119 de la CONRED.