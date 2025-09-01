Insivumeh prevé tormentas para este lunes por la tarde y noche

-

Insivumeh alerta sobre lluvias y temperaturas altas en la primera semana de septiembre.

Guatemala enfrentará un clima cálido y húmedo durante los primeros días de septiembre, con presencia de niebla o neblina en la mañana y lluvias por la tarde y noche, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

La entidad detalló que una zona de inestabilidad en Chiapas, México, y en el Pacífico centroamericano, junto con un sistema de baja presión, provocará lluvias con actividad eléctrica por la tarde, especialmente en el sur y centro del país.

Para el martes o miércoles se espera el paso de una onda del este, lo que aumentará la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones.

Asimismo, se podrían registrar lluvias por condiciones locales, con acumulados más importantes entre martes, miércoles y sábado debido a la llegada de más ondas del este.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que Petén, la Franja Transversal del Norte y el oriente registren entre 35 y 37 centígrados.

Además, la costa sur alcanzará entre 34 y 36 centígrados, mientras que la meseta central, incluida la capital, podría tener entre 26 y 28 centígrados.

El Insivumeh advierte sobre posibles crecidas de ríos, inundaciones, derrumbes, lahares y daños en la red vial, y recomendó a la población mantener precaución ante estas condiciones.

