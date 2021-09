Nuevo hallazgo de persona fallecida en la vía pública suma a 15 en 40 días

Un nuevo hallazgo de una persona fallecida en la vía pública se registró en la calzada Roosevelt.

En las últimas semanas el registro de cadáveres en la vía pública se ha ido incrementando, de acuerdo a información emitida por socorristas. La causa de muerte de estas personas no ha podido establecerse.

Elementos de Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales y Departamentales han registrado 15 personas fallecidas en la vía pública sin señales de violencia desde el 1 de agosto hasta la fecha.

La población relaciona estas muertes con el Covid-19; sin embargo, las autoridades de Salud Pública no han confirmado la información ni las causas de sus decesos. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), por su parte, ha confirmado que dos de estas víctimas sí fallecieron por causa del virus.

El nuevo hallazgo se registro el pasado 10 de septiembre, cerca de la Calzada Roosevelt, en la 8a. avenida de la zona 7 capitalina, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 45 años de edad.

Elementos de Bomberos Municipales, que acudieron al llamado de auxilio, constataron que la persona ya no contaba con signos vitales y además informaron que no tenía señales de violencia, aunque no han podido establecer la causa de muerte.