Desde su primera edición en 2013, más de 150 mil personas han sido parte de la Comic-Con en Guatemala.

En las últimas décadas, se han abierto muchos espacios alrededor del mundo para quienes son fanáticos de series de televisión, películas, ánimes, cómics y mucho más. Estos espacios les han permitido compartir, intercambiar ideas y realizar concursos; además de conocer a algunos de sus ídolos del cine y la televisión.

En el país contamos con el Comic-Con Guatemala, que se ha convertido en el evento anual por excelencia en el que muchas personas se reúnen para compartir sus gustos y celebrar la cultura pop.

Un traje, el inicio de todo

La primera edición de la Comic-Con Guatemala tiene una historia curiosa, que incluye un traje del Hombre Araña que no se utilizó para su objetivo inicial.

Carlos Villagrán, más conocido como Quico, dirá presente en la Comic-Con Guatemala 2025. (Foto: RRSS Carlos Villagrán)

Resulta que el traje fue comprado para una promoción que al final no se realizó, por lo que fue aprovechado para una fiesta infantil, donde generó mucha admiración. A partir de ese momento, surgió la idea de poder reunir más elementos de cómics, superhéroes y demás en un solo evento de tipo convención.

En noviembre de 2013, por fin, se celebró la primera edición y superó las expectativas de asistencia de los organizadores, pues asistieron más de 8 mil personas. En esta ocasión los invitados especiales fueron reconocidos actores de doblaje como Francisco Colmenero, quien da vida a la voz oficial de los cuentos de Disney, y Humberto Vélez, quien interpreta a Homero Simpson en la versión latinoamericana.

Posteriormente, fue incrementando la afluencia de personas, en la segunda edición asistieron 15 mil y la mayor cantidad de personas que se ha presentado a una Comic-Con ha sido de 27 mil. Este evento reúne a los fanáticos chapines, pero también a personas que provienen de países como El Salvador, Nicaragua, Honduras y México.

La edición 2025 de la Comic-Con también premiará los mejores cosplay individuales y grupales. (Foto: José Dávila)

Cada año se suman personalidades reconocidas del mundo de Hollywood y del doblaje. Actores que han dado vida a personajes entrañables en películas y series, así como actores de doblaje que le dan vida a estos mismos personajes con su voz en Latinoamérica.

Además, este año también se realizará el tradicional concurso de cosplay con premios de dinero en efectivo para el primer y segundo lugar, en categoría individual y grupal.

Este año la Comic-Con se celebrará los días 4 y 5 de octubre en el Parque de la Industria. Hay entradas desde Q25 y la organización prevé la asistencia de 25 mil personas.

Además, contarán con 18 experiencias interactivas totalmente gratis.