Más de 20 tramos carreteros han sido afectados por las lluvias de las últimas horas

-

Algunas carreteras corren el riesgo de colapsar por las constantes lluvias.

OTRAS NOTICIAS: Gobierno no suspenderá clases por lluvias a nivel nacional

Las fuertes lluvias que han azotado al país en las últimas 48 horas han afectado más de 20 tramos carreteros con deslizamientos, socavamientos, derrumbes, desbordamientos de ríos y caída de árboles en distintas áreas.

Uno de los tramos afectados es la carretera Cito-Zarco, que comunica a Retalhuleu con Quetzaltenango, el cual podría colapsar en cualquier momento.

El paso vehicular y peatonal en 26 carreteras afectadas en el territorio nacional, ha sido interrumpido mientras se realizan trabajos de limpieza para retirar los escombros.

Los deslizamientos de tierra han sido uno de los principales problemas que afectan las carreteras. (Foto: Ejército de Guatemala)

Carretera muy transitada

La situación del tramo de Cito-Zarco ha generado preocupación entre los automovilistas que usan a diario esta ruta, debido a que esta vía es estratégica entre la costa sur y el occidente del país.

Por esa vía circulan todos los días, transportistas y comerciantes que trasladan frutas, verduras, productos agrícolas y de construcción, por lo que de colapsar, generaría un fuerte impacto económico.

Dicha carretera comenzó hace unos días con grietas y ayer empeoró al socavarse y derrumbarse.

"Este problema se debe a la falta de mantenimiento a las carreteras de todo el país. En esta área se registran muchos derrumbes y tapan las cunetas, causando el socavamiento en la ruta; vimos cuando se desplomó parte de la carretera", expresó Amalia Xivir, vecina.

Un socavamiento ha dejado daños en la carretera ruta Cito Zarco. (Foto: Ángel Revolorio/colaborador)

Fuerte temporada

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa dijo el recién pasado lunes 6 de octubre que, estamos en la segunda parte de la época de lluvia, la más fuerte de la temporada.

"Las lluvias han impactado varias regiones del territorio; esta es la temporada de mayor copiosidad registrada en los últimos años", refirió el mandatario.