Gobierno no suspenderá clases por lluvias a nivel nacional

Gobierno pide a maestros y padres evaluar la situación y tomar medidas de precaución.

El Gobierno confirmó que decidió no suspender las clases en el país pese a las emergencias de las últimas horas debido a las fuertes lluvias.

La información fue confirmada por el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa llevada a cabo en las instalaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), ubicada en la zona 13 capitalina.

"La secretaria de Conred ha estado en contacto con la ministra de Educación y lo que hay es un llamado muy claro a que no se van a suspender las clases", declaró el mandatario.

El Insivumeh informó que la lluvia seguirá por los próximos dos días. (Foto: Archivo / Soy502)

El gobernante explicó que las autoridades de Educación consideraron que "es necesario que los niños sigan atendiendo a sus clases de manera regular".

"Lo que sí hay, es un llamado a los directores de las escuelas y los padres de familia de los lugares específicos para que vean y tomen las medidas de precaución que sean necesarias a nivel focalizado, dependiendo de las condiciones específicas", aseveró Arévalo.

Emergencias a nivel nacional

Durante la conferencia, el presidente reveló que la Conred ha atendido 272 emergencias en todo el país durante la presente semana. La mayoría de las emergencias se concentran en Guatemala, Chiquimula y Huehuetenango.

Las emergencias han dejado dos personas fallecidas y se despliega el apoyo para atender a más de cinco mil afectadas directamente por las lluvias.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) se espera que la lluvia continúe durante las próximas 48 horas y hay una tendencia para que el jueves comiencen a disminuir.