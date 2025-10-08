Retiran más de 200 camionadas de escombros tras derrumbe en Carretera a El Salvador

-

Según las autoridades, las labores de limpieza y búsqueda de una persona soterrada, finalizaron por hoy.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) informó que al momento se han retirado más de 200 camionadas de escombros del derrumbe en carretera a El Salvador.

Los trabajos han continuado en el kilómetro 24 de dicha carretera, luego de que el deslave de grandes proporciones del pasado lunes dejara bloqueado por completo el paso vehicular.

Durante las labores de limpieza y búsqueda de la persona soterrada en el lugar, se han presentado más deslaves en la misma ubicación.

Actualización de acciones interinstitucionales, ante el deslizamiento registrado en el km 24 de Carretera a El Salvador, Guatemala. pic.twitter.com/a7VXBzUQok — CONRED (@ConredGuatemala) October 7, 2025

De igual manera, las constantes lluvias se suman a las complicaciones para estos trabajos que se realizan desde la mañana del 6 de octubre.

Este martes, han vuelto a suspender las labores a las 19:00 horas y el paso vehicular seguirá bloqueado por precaución.

Se prevé que este miércoles 8 de octubre se estarán retomando los trabajos de limpieza en horas de la mañana, según indicaron las autoridades.