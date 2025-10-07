Versión Impresa
Evacúan viviendas en riesgo tras derrumbe en carretera a El Salvador (video)

  • Por Geber Osorio
07 de octubre de 2025, 17:25
La colonia Joya de Oro se ubica en la parte alta de donde se originó el derrumbe en CAES. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

Habitantes evacuaron el lugar debido al peligro que representa el derrumbe en el área.

Este martes, Soy502 recorrió la colonia Joya de Oro, ubicada en la parte alta de dónde se originó el derrumbe en el kilometro 24 de la carretera a El Salvador.

Los habitantes de las viviendas que presentan riesgo fueron evacuados, ya que se encuentran en cercanías del deslave que se produjo por las lluvias.

Autoridades evacuaron a los habitantes de las viviendas en riesgo. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)
Además, tres familias autoevacuaron para evitar cualquier tipo de inconvenientes ante esta emergencia, la cual surgió en la madrugada del pasado lunes 6 de octubre.

De manera preliminar, se dio a conocer que dos viviendas se encuentran abandonadas en dicha colonia.

De momento, continúan los trabajos de limpieza y búsqueda de la persona que habría quedado soterrada en el lugar, a un lado de la carretera.

