Arranca la Feria de Jocotenango en su primer fin de semana

Con una misa en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción arrancó la Feria de Jocotenango.

Luego de una misa en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción y la bendición de más de 200 comercios, el sacerdote Edgar Arauz dio por inaugurada la Feria de Jocotenango en el Hipódromo del Norte, la mañana de este sábado 9 de agosto.

El sacerdote hizo un llamado a la población a visitar dicha feria, la cual se realiza en honor a Nuestra Señora de la Asunción, Patrona de la Ciudad.

(Foto: Edgar Pocón/Nuestro Diario)

Luis Castellanos, presidente de la Asociación de Comerciantes de Ferias de Guatemala, manifestó que la actividad concluirá el domingo 17 de este mes y hasta entonces contará con varias ventas de comida, artesanías, juegos tradicionales para la familia y las aclamadas atracciones mecánicas para los amantes de la adrenalina.

El horario de la actividad será de 10:00 a 22 horas.

Las ventas de comida, ubicadas frente a la Parroquia de la Virgen, estarán disponibles desde las 07:00 horas.

Así luce la Feria de Jocotenango este sábado 9 de agosto en su primer día de actividades. (Nuestro Diario) pic.twitter.com/lbOHG7WNTJ — Soy 502 (@soy_502) August 9, 2025

Parqueos gratis

Para que tu visita sea más segura y acogedora, la Municipalidad de Guatemala gestionó varios parqueos gratuitos con servicio de TrolleyBus, para dejarte lo más cerca posible del evento.

1. Parqueo en Universidad Mariano Gálvez

Este espacio estará habilitado el viernes 15 y los domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.

Habrá 500 espacios disponibles. Parqueos 1, 9, 10 y 12.

2. Parqueo Municipalidad de Guatemala

Estará habilitado el viernes 15, sábado 9 y 16, y domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.

3. Parqueo IGSS

Estará habilitado el viernes 15, sábado 9 y 16, y domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.

La ubicación es 22 calle, entre 6a. y 7a. avenida zona 1.

*Con información de Oscar García