Feria de Jocotenango: los lugares donde podrás parquearte gratis

La tradicional Feria de Jocotenango arranca este fin de semana, si vas a ir, entérate en dónde podrás parquear tu auto.
La Feria de Jocotenango se llevará a cabo desde este sábado 9 al domingo 17 de agosto en horario de 10:00 a 22:00 horas.
Para que tu visita sea más segura y acogedora, la Municipalidad de Guatemala gestionó varios parqueos gratuitos con servicio de TrolleyBus, para dejarte lo más cerca posible del evento.
1. Parqueo en Universidad Mariano Gálvez
Este espacio estará habilitado el viernes 15 y los domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.
Habrá 500 espacios disponibles. Parqueos 1, 9, 10 y 12.
2. Parqueo Municipalidad de Guatemala
Estará habilitado el viernes 15, sábado 9 y 16, y domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.
3. Parqueo IGSS
Estará habilitado el viernes 15, sábado 9 y 16, y domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.
La ubicación es 22 calle, entre 6a. y 7a. avenida zona 1.