Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Feria de Jocotenango: los lugares donde podrás parquearte gratis

  • Por Jessica González
07 de agosto de 2025, 12:54
La Municipalidad de Guatemala anunció parqueos gratuitos. (Foto: Archivo/Soy502)

La Municipalidad de Guatemala anunció parqueos gratuitos. (Foto: Archivo/Soy502)

La tradicional Feria de Jocotenango arranca este fin de semana, si vas a ir, entérate en dónde podrás parquear tu auto.

EN CONTEXTO: Anuncian la tradicional Feria de Jocotenango en la ciudad

La Feria de Jocotenango se llevará a cabo desde este sábado 9 al domingo 17 de agosto en horario de 10:00 a 22:00 horas.

Para que tu visita sea más segura y acogedora, la Municipalidad de Guatemala gestionó varios parqueos gratuitos con servicio de TrolleyBus, para dejarte lo más cerca posible del evento.

1. Parqueo en Universidad Mariano Gálvez

Este espacio estará habilitado el viernes 15 y los domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.

Habrá 500 espacios disponibles. Parqueos 1, 9, 10 y 12.

2. Parqueo Municipalidad de Guatemala

Estará habilitado el viernes 15, sábado 9 y 16, y domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.

3. Parqueo IGSS

Estará habilitado el viernes 15, sábado 9 y 16, y domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.

La ubicación es 22 calle, entre 6a. y 7a. avenida zona 1.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar