Feria de Jocotenango: los lugares donde podrás parquearte gratis

Para que tu experiencia en la #FeriaDeJocotenango sea más agradable el alcalde @RQuinonezL ha gestionado parqueos gratuitos con servicio de TrolleyBus para acercarte a la feria.



Evita parquearte en lugares prohibidos para evitar inconvenientes.#TránsitoGT #TráficoGt pic.twitter.com/vAMU1p4vVr