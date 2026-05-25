Más de 24 mil guatemaltecos han sido retornados bajo las leyes de Trump

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Más de 24 mil guatemaltecos han sido deportados de Estados Unidos y retornados al país en lo que va de 2026, una cifra que refleja el endurecimiento de las políticas migratorias y el aumento de operativos contra migrantes en territorio estadounidense.



Datos del Instituto Guatemalteco de Migración indican que del 1 de enero al 19 de mayo fueron retornadas 24,677 personas, procedentes principalmente de EE. UU., del total, 624 integran 229 unidades familiares.

Los departamentos con más retornados son Huehuetenango, San Marcos y Quiché. Las cifras evidencian que el occidente del país continúa concentrando la mayor expulsión migratoria.

Además, cerca del 20 % de los connacionales retornados habla inglés, una habilidad adquirida durante su permanencia en EE. UU. que podría representar oportunidades de inserción laboral en Guatemala.

Además, cerca del 20 % de los connacionales retornados habla inglés, una habilidad adquirida durante su permanencia en EE. UU. (Foto: IGM)

Según el analista migratorio Fernando Castro, este año podría superarse la cifra de 55,276 deportaciones registradas en 2025.

Marzo ha sido el mes con más deportaciones, al acumular 5,595 casos, seguido de febrero con 5,432. Además, el IGM reporta que el 89.5 % de los deportados son hombres y el 10.46 % mujeres.

Según el Instituto Guatemalteco de Migración, el 89.5 % de los deportados son hombres y el 10.46 % mujeres. (Foto: Nuestro Diario)

Más deportaciones

Para Marcel Arévalo, coordinador del Programa Migración de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, desde 2024 se observa un incremento sostenido de retornados provenientes de EE. UU.

"Después de un año de la administración de Donald Trump, las políticas antimigratorias se han endurecido, a tal punto que la mayoría de las deportaciones ya no son solo de personas detenidas en la frontera sur de EE. UU., sino que ya hay un gran número de personas que tenían más de un año de radicar en ese país", refiere el experto.

Marzo ha sido el mes con más deportaciones, al acumular 5,595 casos, seguido de febrero con 5,432. (Gráfica: Pedro Samayoa)

Arévalo señala que las redadas efectuadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en fábricas, restaurantes y centros comerciales han incrementado el temor entre los connacionales. "Por ejemplo, guatemaltecos que tienen años de radicar en EE. UU. y que tienen residencia y ciudadanía, tienen miedo de salir a la calle y hasta de ir a comprar a establecimientos latinos por temor a que ahí los vayan a detener y a deportar. Ya no se sienten seguros en ningún lugar", ni respaldados por los documentos de legalidad que les emitieron, afirmó Arévalo.

Plan gubernamental

El gobierno de Bernardo Arévalo promueve el programa "Plan Retorno al Hogar", coordinado por el Instituto Guatemalteco de Migración, con el propósito de facilitar la reintegración de los guatemaltecos retornados.

La iniciativa brinda acompañamiento integral para detectar las necesidades, retos, habilidades y experiencias de los beneficiarios, a fin de vincularlos con proyectos estatales orientados a generar oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Oportunidades locales

El Consejo de Atención y Protección (CAP), conformado por el Instituto Guatemalteco de Migración y los ministerios de Salud Pública, Educación, Trabajo, Gobernación, Relaciones Exteriores, Economía y Desarrollo, además de la PDH, la PGN y la Secretaría de Bienestar Social, realizó el 18 de mayo una feria de servicios en Concepción Tutuapa, San Marcos.

La actividad tuvo como finalidad acercar atención y agilizar gestiones para los vecinos del municipio, identificado entre las localidades con mayor número de guatemaltecos retornados.

De acuerdo con datos de Migración, durante 2025 fueron registrados 925 migrantes retornados en esa localidad, mientras que en lo que va del presente año la cifra asciende a 382.

Vienen de México

Del 1 de enero al 19 de mayo de 2026, el IGM reporta que 2 mil 287 guatemaltecos fueron retornados vía terrestre de México. No se reportan vía aérea.

Entre el total se contabilizan 72 personas que integran 26 unidades familiares, el 75 % son hombres y el 25 % mujeres.

El gobierno de Bernardo Arévalo promueve el programa “Plan Retorno al Hogar”, coordinado por el Instituto Guatemalteco de Migración. (Foto: Nuestro Diario)

"Ya no quiero regresar"

Nicolás Chi pasó tres años en Estados Unidos trabajando en construcción, pero su historia terminó con una deportación que lo obligó a regresar a su amada Alta Verapaz, sin planes claros.

El migrante relató que la situación en el extranjero se volvió dura y complicada. Ahora, de vuelta en su tierra, asegura que intentará buscar trabajo y rehacer su vida. A diferencia de otros retornados, afirmó que ya no piensa regresar a EE. UU., cansado de la incertidumbre y las dificultades. "Allá no quedaron mas que buenos amigos; ahora aquí para adelante", señaló.