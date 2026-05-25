Autoridades erradican plantación de coca valorada en más de Q40 millones

El hallazgo se realizó en áreas montañosas de Panzós y Fray Bartolomé de Las Casas.
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El Ministerio de Gobernación dio a conocer que agentes policiales de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) erradicaron una plantación de grandes proporciones de arbustos con la que se fabrica cocaína.
El hallazgo se localizó en sectores montañosos de Panzós y Fray Bartolomé de Las Casas, ambos en AltaVerapaz.
Tras el descubrimiento, las autoridades erradicaron 1,619,600 arbustos de hojas de coca, con un avalúo aproximado de Q40 millones.
En otro hallazgo
En Las Cruces, Petén, se localizaron y erradicaron 20,400 plantas de marihuana cultivadas en áreas montañosas.
El avalúo preliminar de lo destruido asciende a más de Q10 millones.