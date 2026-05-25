Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Autoridades erradican plantación de coca valorada en más de Q40 millones

  • Por Reychel Méndez
25 de mayo de 2026, 07:27
Más de un millón de arbustos fue erradicados. (Foto: PNC)

Más de un millón de arbustos fue erradicados. (Foto: PNC)

El hallazgo se realizó en áreas montañosas de Panzós y Fray Bartolomé de Las Casas.

OTRAS NOTICIAS: Tránsito bloqueado en ruta al Pacífico por contenedor volcado

El Ministerio de Gobernación dio a conocer que agentes policiales de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) erradicaron una plantación de grandes proporciones de arbustos con la que se fabrica cocaína.

El hallazgo se localizó en sectores montañosos de Panzós y Fray Bartolomé de Las Casas, ambos en AltaVerapaz. 

Tras el descubrimiento, las autoridades erradicaron 1,619,600 arbustos de hojas de coca, con un avalúo aproximado de Q40 millones. 

Según las autoridades, estas acciones suman a la lucha antinarcótica. (Foto: MinGob)
Según las autoridades, estas acciones suman a la lucha antinarcótica. (Foto: MinGob)

En otro hallazgo

En Las Cruces, Petén, se localizaron y erradicaron 20,400 plantas de marihuana cultivadas en áreas montañosas.

El avalúo preliminar de lo destruido asciende a más de Q10 millones.

Autoridades localizaron y erradicaron 20,400 plantas de marihuana cultivadas en áreas montañosas de Petén. (Foto: Mingob)
Autoridades localizaron y erradicaron 20,400 plantas de marihuana cultivadas en áreas montañosas de Petén. (Foto: Mingob)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar