¿Buscas trabajo? Feria de Empleo ofrece más de 5 mil ofertas laborales

Las empresas que ofrecen oportunidades labores estarán dos días en el Parte de la Industria.

La mañana de este martes fue inaugurada la 2.ª. Feria Nacional de Empleo 2025, la cual reúne más de 150 empresas de distintos sectores que ponen a disposición de los guatemaltecos más de 5,300 plazas de laborales.

La información fue confirmada por la ministra de Trabajo Miriam Roquel, quien informó que la feria estará abierta el 3 y 4 de agosto. El lugar donde se desarrolla es el Parque de la Industria en horario de 8 a 16 horas.

La funcionará precisó que entre los principales sectores a los que pertenecen las empresas participantes están el de industria, manufactura, comercio, intermediación financiera y actividades de servicio.

Más de 5,300 plazas de empleo estarán disponibles para las personas que acudan al evento. (Foto: Mintrab / Soy502)

Roquel indicó que esta ocasión se cuenta con la participación del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) con la cual se busca que los participantes puedan capacitarse para optar a mejores ofertas de empleo.

"Es importante la presencia del Intecap para poder hilvanar esta triangulación que tenemos. Nosotros como Ministerio hacemos la intermediación, las empresas ponen a disposición las plazas vacantes", explicó la ministra.

Panorama laboral

La funcionaria indicó que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en Guatemala el 1.7 % que representan alrededor de 133,485 personas se encuentran en desempleo.

"Sin embargo, el 14.6%, es decir, más de un millón de personas se encuentran subempleadas, lo que significa que trabajan menos de la jornada ordinaria y desean trabajar más horas", puntualizó Roquel.

Agregó que los datos estadísticos compartidos por el INE señalan que el 67.9% de la población, es decir, más de 5.2 millones personas, se ocupan en el sector informal, lo cual "limita su acceso a la seguridad social, estabilidad y condiciones laborales decentes".

"Frente a este panorama el Ministerio del Trabajo y Previsión Social impulsa acciones concretas que contribuyen a incrementar las oportunidades de empleo formal y digno, especialmente a las mujeres, a los jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad", acotó la ministra.