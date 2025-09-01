Vecinos acuden a la Ventanilla Única Municipal de Empleo

-

Más de 300 personas de toda la localidad han acudido a la recién habilitada Oficina Municipal del Empleo, en busca de una oportunidad para salir adelante, en un esfuerzo en conjunto de la municipalidad y el Ministerio de Trabajo (Mintrab).

Hace unos días la Ventanilla Única Municipal de Empleos (VUME) se instaló en el Portal Municipal ante la presencia de autoridades locales y de gobierno.

Autoridades informaron que están a disposición 500 plazas, las cuales serán entregadas por el Mintrab, tras concluir el proceso de evaluación respectiva.

Requisitos

El alcalde Luis Queche aseguró que esta idea se venía trabajando desde hace un año, con la finalidad de dar la oportunidad a las personas que lo necesitan.

Andrea Morales, concejal municipal, agradeció la oportunidad de ayudar a los vecinos, sobre todo a la juventud. (Foto: Mario Equité/Colaborador)

"Si hay alguien que necesita ser certificado se les puede apoyar y así lograr que obtenga el trabajo que busca, es por ello que se trabaja en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo (SNE)", explicó.

Por su parte, Milton Osuna, encargado del (VUME), explicó: "El objetivo es brindar oportunidad a personas que buscan ser contratadas y desenvolverse en lo que saben hacer en coordinación con el Ministerio".

500 plazas estarán disponibles al finalizar el proceso

Los interesados deben acudir con: Documento de Identificación Personal (DPI), antecedentes policiacos, y penales, curriculum vitae, y de esta manera podrán ser asesorados y ser tomados en cuenta en las empresas que requieran personal, tanto en el municipio como en otros del departamento de Guatemala.

¿Qué servicios ofrece?

Revisión de currículos:

Personal capacitado revisa y adapta los currículos de los solicitantes para que se ajusten a los perfiles de las ofertas laborales.

Información sobre oportunidades:

Los ciudadanos pueden acceder a información sobre programas y servicios públicos de empleo disponibles.

Conexión con empleadores:

La VUME busca conectar a los buscadores de empleo con oportunidades laborales.

Ubicación y contacto