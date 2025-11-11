Más de 56 escuelas impulsan el aprendizaje en áreas STEEAM

Este fue el primer año en el que Banco Industrial en alianza con 1BOT, hicieron entrega de 15 mil becas a niños de distintos puntos del país para fortalecer la educación integral, a través del desarrollo de habilidades tecnológicas y financieras.

1Bot es una plataforma que permite a los estudiantes desarrollar competencias que refuerzan el aprendizaje de las áreas STEEAM, (por sus siglas en inglés), Ciencia, Tecnología, Emprendimiento, Ingeniería, Artes y Matemática; además de conceptos claves de finanzas personales, usando proyectos prácticos.

En total, fueron 64 establecimientos educativos que obtuvieron estas becas, beneficiando a más de 15 mil niños, 120 docentes en 16 departamentos. Los maestros fueron capacitados con herramientas pedagógicas para guiar a los estudiantes, fortaleciendo sus habilidades de enseñanza para los retos del Siglo XXI.

, directora de Fe y Alegría número 53.

“ Estamos ubicados en una aldea sin acceso a tecnología y tener la experiencia de 1Bot ha impactado positivamente no solo a los niños, maestros, sino también a nuestra comunidad ”

La propuesta de esta nueva alianza incluyó experiencias en robótica e impresión 3D, áreas que estimulan la creatividad y el pensamiento lógico, acercando a alumnos a la innovación tanto de forma lúdica como significativa.

Un ejemplo claro fue la Copa STEEAM, donde la tecnología junto al trabajo en equipo, encendieron la creatividad de los jóvenes con un torneo de fútbol con robots. Los niños aprendieron al ensamblar y programar sus equipos.

“ La razón detrás de esta iniciativa es, poder llevar la tecnología, brindándoles a los niños diversas herramientas que les permitan tener más oportunidades para su futuro ”

María José Paiz

, gerente de Relaciones Institucionales de Banco Industrial.