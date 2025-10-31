Versión Impresa
Los más creativos compiten por un viaje a Nueva York

  • Por Redacción comercial
31 de octubre de 2025, 11:02
Jueves y organizadores del Portfolio Night 2025 (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Por tercer año consecutivo, la plataforma mundial de Portfolio Night llegó a Guatemala de la mano de Esto es Marte y el taier DDB Centro, reuniendo a los creativos y  estudiantes por una sola noche para presentar sus portafolios.

Portfolio Night se lleva a cabo en distintos países del mundo, un evento que tiene como objetivo ser un espacio de intercambio de experiencias, conocimientos y fomentar nuevas alianzas para fortalecer este sector.

Más de 90 portafolios creativos de distintas áreas, como: diseño gráfico, de modas, producciones audiovisuales, fotografía, publicidad; se inscribieron para ser parte de esta nueva edición del evento.

Los participantes presentan sus propuestas creativas a los jueces, quienes, en su mayoría, son directores de creatividad de distintas agencias de publicidad en Guatemala. Siendo una oportunidad para aprender de primera mano, en una reunión uno a uno, de quienes crean las ideas innovadoras.

Esta ha sido un espacio para fortalecer la industria creativa en el país, brindado variedad de oportunidades para los jóvenes que buscan hacer despegar su carrera
Juan Felipe Puerta
, CEO de Esto es Marte.

Luego de conocer cada una de las propuestas presentadas. Los jueces evalúan para escoger el portafolio más creativo del evento, el cual representará a Guatemala en el concurso mundial, teniendo la oportunidad de concursar con otros creativos por un puesto en la semana creativa en Nueva York, con todos los gastos pagados.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

