Los más creativos compiten por un viaje a Nueva York

Por tercer año consecutivo, la plataforma mundial de Portfolio Night llegó a Guatemala de la mano de Esto es Marte y el taier DDB Centro, reuniendo a los creativos y estudiantes por una sola noche para presentar sus portafolios.

Portfolio Night se lleva a cabo en distintos países del mundo, un evento que tiene como objetivo ser un espacio de intercambio de experiencias, conocimientos y fomentar nuevas alianzas para fortalecer este sector.

Más de 90 portafolios creativos de distintas áreas, como: diseño gráfico, de modas, producciones audiovisuales, fotografía, publicidad; se inscribieron para ser parte de esta nueva edición del evento.

Los participantes presentan sus propuestas creativas a los jueces, quienes, en su mayoría, son directores de creatividad de distintas agencias de publicidad en Guatemala. Siendo una oportunidad para aprender de primera mano, en una reunión uno a uno, de quienes crean las ideas innovadoras.

“ Esta ha sido un espacio para fortalecer la industria creativa en el país, brindado variedad de oportunidades para los jóvenes que buscan hacer despegar su carrera ” Juan Felipe Puerta , CEO de Esto es Marte.

Luego de conocer cada una de las propuestas presentadas. Los jueces evalúan para escoger el portafolio más creativo del evento, el cual representará a Guatemala en el concurso mundial, teniendo la oportunidad de concursar con otros creativos por un puesto en la semana creativa en Nueva York, con todos los gastos pagados.