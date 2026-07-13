Óscar Santis empieza la pretemporada con el Brunei DPMM FC

El delantero guatemalteco Óscar Santis se incorporó este lunes a la pretemporada del Brunei DPMM FC, su nuevo equipo con el que disputará la Superliga de Malasia.
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"Lelito" inició oficialmente los trabajos bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por el entrenador inglés Adrian Pennock, con la misión de ponerse a punto para el arranque de la nueva campaña.
Santis, quien afrontará el segundo reto de su carrera en el extranjero, ya vistió los colores de su nuevo club en la práctica, imágenes que fueron compartidas tanto por la institución como por el propio futbolista en sus redes sociales durante el regreso del plantel a los trabajos.
El Brunei DPMM busca aprovechar al máximo la pretemporada para que sus jugadores adquieran ritmo de competencia antes del inicio del campeonato, además de disputar encuentros amistosos que permitan afinar detalles.
La expectativa del club es que el guatemalteco pueda convertirse en una de las piezas importantes del equipo en la lucha por conquistar el título de la Superliga de Malasia durante la temporada 2026-2027.