¿Más de mil productos en la Fiesta Amarilla? Transforma tus espacios esta temporada

EPA invita a todos los guatemaltecos a continuar disfrutando de la Fiesta Amarilla. Con motivo de su décimo aniversario en el país, lo celebra con más de mil artículos de diferentes categorías a precios de oportunidad que inspiran a renovar, organizar y transformar cada espacio del hogar.
Los más de mil artículos los encontrarás en la tiendas de Plaza Madero Roosevelt, Rambla 10, Portales Zona 17, Entrada a San José Pinula y El Tinajón (Quetzaltenango), donde te atenderán de domingo a domingo de 7:00 a 21:00 horas.
También puede comprar desde el hogar en epaenlinea.com, escribir al WhatsApp 2305-0100 o utilizar el servicio Drive Thru, sin bajarse del vehículo.