Más de la mitad de los guatemaltecos consume agua contaminada

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Más de la mitad de población a nivel nacional consume agua contaminada con materia fecal.

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Más de la mitad de la población en Guatemala consume agua contaminada con materia fecal. Este es uno de los hallazgos más relevantes de la Encuesta Nacional de Desarrollo y Salud (ENDESA 2025), que también evidenció brechas importantes en el acceso a agua potable, desafíos en nutrición, salud infantil y condiciones de vida.

Según la encuesta, el 70% de los hogares reporta contar con suficiente agua para beber, sin embargo, una gran parte de esas fuentes no es apta para el consumo humano.

El acceso al agua no garantiza que sea segura para el consumo humano. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El estudio revela que el 52% de los guatemaltecos a nivel nacional está expuesto a agua contaminada, principalmente por la presencia de la bacteria E. coli, es decir, con heces fecales.

“ las pruebas de agua también identificaron que el 52% de la población en Guatemala consume agua de fuentes que están contaminadas por E coli ” César Chávez , Gerente INE

De acuerdo con el gerente del INE, César Chávez, la encuesta permitió medir no solo el acceso al agua, sino también su calidad, a través de análisis como cultivos de E. coli y medición de cloro; identificando que el problema no radica únicamente en la disponibilidad del recurso, sino en las condiciones en las que llega a los hogares.

"El 70% de los hogares tienen acceso a fuentes de agua para beber de manera segura, pero las pruebas de agua también identificaron que el 52% de la población en Guatemala consume agua de fuentes que están contaminadas por E coli", explicó.

La presencia de la bacteria E coli en el agua representa riesgos para la salud pública. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Para la secretaria de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Mireya Palmieri, uno de los principales aportes de esta encuesta es la incorporación de mediciones sobre la calidad del agua a nivel nacional, esto permite dimensionar con mayor precisión la magnitud del problema y orientar mejor las acciones en los departamentos más afectados.

"En esta encuesta, por primera vez a nivel nacional se recolectaron datos de calidad del agua y se pudo determinar qué porcentaje de hogares consume agua contaminada con heces fecales", indicó.

Los resultados de este estudio servirán de base para orientar las acciones institucionales. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

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Desde SESAN indicaron que se realiza un análisis más detallado de los resultados, especialmente en lo relacionado con el impacto del consumo de agua contaminada en la desnutrición infantil y las medidas que podrían implementarse para reducir los riesgos en las comunidades más vulnerables.

"Los dos departamentos que tienen mayor problema, son Huehuetenango y Alta Verapaz. Ya tenemos a nivel departamental una cifra que nos permite cuantificar los esfuerzos que se requieren para mejorar esto en estos dos departamentos", agregó.

“ por primera vez a nivel nacional se recolectaron datos de calidad del agua y se pudo determinar qué porcentaje de hogares consume agua contaminada con heces fecales ” Mireya Palmieri , secretaria SESAN

Sobre los datos expuestos, Palmieri también enfatizó la importancia de integrar la información generada por distintas instituciones para construir un análisis más completo.

La encuesta fue elaborada por el INE con el apoyo de UNICEF, bajo una metodología internacional que permite generar indicadores comparables sobre la situación de la niñez, la salud y la nutrición en el país.