Denuncian falta de claridad en la ejecución de proyectos viales

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Durante citación, diputados señalaron retrasos, informes inconsistentes y falta de acciones ante incumplimientos en obras.

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En medio de cuestionamientos por el estado de la infraestructura vial del país, el viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Pedro Martínez, se presentó este jueves 19 de marzo ante el Congreso, donde se abordó la ejecución de millonarios proyectos viales y las debilidades en su fiscalización.

Durante la citación, se expuso que el Ministerio de Comunicaciones maneja una cartera de proyectos que supera los Q4 mil millones, principalmente vinculados al mantenimiento y rehabilitación de la red vial prioritaria. Estas intervenciones abarcan distintos tramos carreteros estratégicos, incluidos corredores centroamericanos.

Se cuestionó la falta de claridad en la información presentada durante la citación. (Foto: Archivo/Soy502)

El viceministro explicó que estos proyectos responden a esquemas legales vigentes: "los que están adjudicados... son los que están dentro de la ley de infraestructura vial prioritaria".

Dentro de los registros oficiales, se detalló que en lo que va de 2026 ya se contabilizan al menos 12 proyectos adjudicados, que en conjunto suman Q418 millones 653 mil 321.50.

El foco de la discusión se centró que se considera que existe falta de claridad sobre la ejecución de estos recursos. En varios momentos, la información no fue presentada con precisión. "No puede ser que yo lo sepa y usted no... usted es el viceministro" dijo uno de los diputados en la citación.

Más de Q4 mil millones en proyectos viales están bajo cuestionamiento por debilidades en su fiscalización. (Foto: Archivo/Soy502)

El viceministro, por su parte, reconoció que no contaba con todos los datos actualizados al momento: "el dato que yo tenía era el de los 84 millones... pero ahorita estoy pidiendo ese informe", indicó.

A pesar de tratarse de contratos de mantenimiento, como bacheo, recapeo y reparación de tramos, se cuestionó la falta de detalle sobre las obras.

Falta de fiscalización

El tema de la fiscalización se remarcó ante los posibles vacíos en el seguimiento institucional. Se señalaron patrones como retrasos, informes inconsistentes y falta de acciones oportunas ante incumplimientos.

Además, se cuestionó el uso de mecanismos excepcionales para adjudicar proyectos, aunque permiten agilizar procesos, también exige mayores controles.

En ese contexto, se planteó la necesidad de fortalecer la supervisión y la rendición de cuentas, especialmente ante el volumen de recursos que se están movilizando.

La citación fue realizada por la bancada VOS, como parte del seguimiento al estado de la red vial del país y la ejecución de proyectos a cargo del CIV.