Asesinan a dos pilotos de tuc tuc el mismo día en distintos lugares

El primer conductor de tuctuc se dirigía a hacer un viaje cuando fue atacado a balazos por desconocidos.

Según la información preliminar los hechos ocurrieron cuando se dirigía a realizar un viaje. El hallazgo de la víctima ocurrió en el kilómetro 144.5 de la ruta al Semillero, en Tiquisate, Escuintla, en donde fue encontrado Waldemar Hernández en terrenos de la finca Tecpán.

Familiares reconocieron el cuerpo del tuctuquero asesinado en Tiquisate. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

En el caso del segundo piloto, sucedió en Cuilapa, Santa Rosa, en el sector Don Conrado del barrio El Llanito, cuando fue emboscado al mediodía por dos hombres armados que le dispararon poco después de que descendieron varios pasajeros.

Al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios de la 24 compañía, pero la víctima ya no tenía signos vitales. Familiares lo identificaron como Betner Loarca Estrada, de 31 años.

Autoridades acordonaron ambas escenas y el Ministerio Público lleva a cabo las investigaciones para dar con los responsables de ambos hechos criminales.

El piloto de tuctuc asesinado en Cuilapa quedó tirado a la orilla de la calle. (Foto: Byron Mazariegos/Colaborador)