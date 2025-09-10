Matt Damon y Ben Affleck ponen en juego su amistad en "El botín"

Netflix comparte el primer tráiler de El botín, su nueva cinta policial.
Los actores estadounidenses protagonizan un thriller de acción basado en hechos reales, donde pondrán a prueba su amistad y confianza.
Netflix ha publicado el primer tráiler oficial de El botín, una película que sigue a dos policías de Miami (Matt Damon y Ben Affleck), quienes descubren una suma millonaria durante una operación rutinaria.
A medida que la noticia del hallazgo se difunde, la alianza entre los miembros del equipo policial comienza a desmoronarse, generando tensiones y sospechas internas de robo.
La historia se basa en experiencias reales de un amigo cercano a Joe Carnahan, el director y guionista del filme, quien fue agente de narcóticos en Miami. El estreno está programado para el 16 de enero de 2026.