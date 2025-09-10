Versión Impresa
Matt Damon y Ben Affleck ponen en juego su amistad en "El botín"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
10 de septiembre de 2025, 13:06
Netflix
Matt Damon y Ben Affleck protagonizan el nuevo thriller de Netflix. (Foto: X)

Netflix comparte el primer tráiler de El botín, su nueva cinta policial.

Los actores estadounidenses protagonizan un thriller de acción basado en hechos reales, donde pondrán a prueba su amistad y confianza.

El botín narra una historia de amistad, traición y dinero. (Foto: X)
Netflix ha publicado el primer tráiler oficial de El botín, una película que sigue a dos policías de Miami (Matt Damon y Ben Affleck), quienes descubren una suma millonaria durante una operación rutinaria.

Inspirada en hechos reales, la cinta promete acción y suspenso. (Foto: X)
A medida que la noticia del hallazgo se difunde, la alianza entre los miembros del equipo policial comienza a desmoronarse, generando tensiones y sospechas internas de robo.

La historia se basa en experiencias reales de un amigo cercano a Joe Carnahan, el director y guionista del filme, quien fue agente de narcóticos en Miami. El estreno está programado para el 16 de enero de 2026.

