Matt Damon y Ben Affleck ponen en juego su amistad en "El botín"

- Netflix comparte el primer tráiler de El botín, su nueva cinta policial. OTRAS NOTICIAS: Ben Affleck sorprende hablando perfectamente español (video) Los actores estadounidenses protagonizan un thriller de acción basado en hechos reales, donde pondrán a prueba su amistad y confianza. El botín narra una historia de amistad, traición y dinero. (Foto: X) Netflix ha publicado el primer tráiler oficial de El botín, una película que sigue a dos policías de Miami (Matt Damon y Ben Affleck), quienes descubren una suma millonaria durante una operación rutinaria. ENTÉRATE: Aparece un "doble" de Matt Damon que tiene 75 años Inspirada en hechos reales, la cinta promete acción y suspenso. (Foto: X) A medida que la noticia del hallazgo se difunde, la alianza entre los miembros del equipo policial comienza a desmoronarse, generando tensiones y sospechas internas de robo. La historia se basa en experiencias reales de un amigo cercano a Joe Carnahan, el director y guionista del filme, quien fue agente de narcóticos en Miami. El estreno está programado para el 16 de enero de 2026.