"Me interceptaron en una carretera": El encuentro de Mauricio Ochmann con unos narcos

El famoso actor reveló detalles de su encuentro con un grupo de narcotraficantes tras haber protagonizado el papel del “Chema”.

Mauricio Ochmann contó sobre algunas de sus vivencias, especialmente las que tuvo tras interpretar el papel del “Chema” en “El Señor de los Cielos”.

El actor reveló que una vez viajaba por una carretera de México cuando el conductor de la camioneta que lo transportaba se detuvo, con la excusa que echaría gasolina, pero Mauricio consideró que el piloto sabía lo que iba a ocurrir.

“Me interceptaron en una carretera, yo creo que el que iba manejando sabía. Me estaban llevando a un evento, me interceptaron después de tres retenes. El chofer me dice ‘le voy a echar gas’, pero según este mismo no le dio tiempo, se metió a una gasolinera y yo veo a un cuate que paró el cuello, me tocaron la ventana y me dijeron que el patrón me quería conocer”, rememoró el actor.

Ochmann dijo que luego vio a un comando armado y que tuvo que acompañarlos sin ningún tipo de impedimento.

“En ese momento, no di más de 25 pasos fuera del carro, llegan más de 8 camionetas, se baja el patrón y me da un abrazo, me dice ‘Chema, perdón que hayamos tenido que interceptarte así, pero sino como te conocemos’ y yo como palmera”, resaltó.

El actor manifestó que los trataron muy bien y lo dejaron libre sin ninguna represalia, pese a que la mayoría de los sujetos eran parte de un grupo dela delincuencia organizada. “Afortunadamente, se portaron muy bien”.

Para finalizar el tema, el histrión se puso a investigar quien era el narcotraficante que lo había querido conocer.

“Yo no sabía quién era entonces empecé a investigar y vi que era pesado. Y después, a los dos, tres meses veo en una noticia que lo habían matado, yo digo ‘Imagínate que esa disputa hubiera sido en ese momento’”, analizó.

Además, Mauricio destacó que una de las cosas que lo hizo reflexionar sobre su papel era que muchos jóvenes se acercaban a él para decirle que querían ser como él, pero en el personaje del “Chema”.

“Me decían ‘Quiero ser como tú, Chema, cuando sea grande’ que para mí como actor era un ‘juguetote’ y era padrísimo, pero ahí se me junto el nacimiento de Kai, mi segunda bebe. Y con esta experiencia que tuve con los niños, me dije ‘Creo que algo estoy haciendo mal, siento que tenemos responsabilidad social’. El mensaje que estamos mandando está algo torcido, no es el tipo de mensaje que quiero mandar”, finalizó.