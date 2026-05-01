José Manuel Contreras anuncia su retiro del futbol profesional

El mediocampista guatemalteco José Manuel Contreras anunció su retiro como futbolista profesional en activo.
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Con un emotivo video, grabado en el estadio Cementos Progreso, el experimentado jugador, de 40 años, colgará los botines al finalizar el Clausura 2026 y anunció que realizará un partido de despedida en julio.
"Hay fechas que se quedan grabadas para siempre, para mí el día de mi debut y los momentos que porté esta camisola. Fue una responsabilidad que llevé con orgullo y respeto".
"Hoy, después de tantos años, esta etapa llegó a su fin", expresó el Moyo, quien agradeció a los directivos, los clubes donde pasó y a sus compañeros. Especialmente a su familia y a la afición.