El "Centro Cívico" y Banguat se transforman en galería de arte

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"Arte y memoria del Centro Cívico de Guatemala" exhibe obras de los artistas que adornaron la zona financiera de la ciudad.

También está abierto al público los planos arquitectónicos originales, dibujos, fotografías históricas y la maqueta de esta área que fue pionera en Latinoamérica.

Carlos Mérida, Dagoberto Vásquez, Roberto González Goyri, Guillermo Grajeda Mena, Efraín Recinos y Arturo Tala, regresan a la memoria del arte nacional con piezas únicas de la colección del Banco de Guatemala, que pertenece a todos los guatemaltecos,

Por unos días podrás disfruta de manera gratuita estos objetos artísticos que representan a los grandes y que son resguardados por Banguat de las inclemencias del clima y el paso del tiempo.

Foto: Wilder López/Soy502.

Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala invita a familias y amigos que quieran descubrir estas piezas a dar una vuelta por el Centro Cívico y sumergirse entre arte y cultura.

Durante la noche de inauguración las familias de los creadores de los murales se reunieron para recordar a quienes dejaron un gran legado.

Foto: Wilder López/Soy502.

También Asistió el Ministro de Cultura y Deportes Luis Méndez Salinas, quien invitó a todos a hacer un recorrido especial por el Área y admirar los murales.

Foto: Luis Méndez Salinas.

Fecha y horario

"Arte y Memoria del Centro Cívico de Guatemala" estará abierta al público hasta el 22 de mayo en la Sala de Exposiciones "Carlos Mérida" del Banco de Guatemala, de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Como parte de las actividades de la muestra se celebrará el una Noche Cultural el viernes 8 de mayo de 05:00 a 09:00 de la noche.

Los asistentes podrán recorrer la exposición u visitar el Museo Numismático de Guatemala con la colección de todas las monedas que se han utilizado en el país como intercambio.