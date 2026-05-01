El "Centro Cívico" y Banguat se transforman en galería de arte

"Arte y memoria del Centro Cívico de Guatemala" exhibe obras de los artistas que adornaron la zona financiera de la ciudad.
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También está abierto al público los planos arquitectónicos originales, dibujos, fotografías históricas y la maqueta de esta área que fue pionera en Latinoamérica.
Carlos Mérida, Dagoberto Vásquez, Roberto González Goyri, Guillermo Grajeda Mena, Efraín Recinos y Arturo Tala, regresan a la memoria del arte nacional con piezas únicas de la colección del Banco de Guatemala, que pertenece a todos los guatemaltecos,
Por unos días podrás disfruta de manera gratuita estos objetos artísticos que representan a los grandes y que son resguardados por Banguat de las inclemencias del clima y el paso del tiempo.
Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala invita a familias y amigos que quieran descubrir estas piezas a dar una vuelta por el Centro Cívico y sumergirse entre arte y cultura.
Durante la noche de inauguración las familias de los creadores de los murales se reunieron para recordar a quienes dejaron un gran legado.
También Asistió el Ministro de Cultura y Deportes Luis Méndez Salinas, quien invitó a todos a hacer un recorrido especial por el Área y admirar los murales.
Fecha y horario
"Arte y Memoria del Centro Cívico de Guatemala" estará abierta al público hasta el 22 de mayo en la Sala de Exposiciones "Carlos Mérida" del Banco de Guatemala, de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Como parte de las actividades de la muestra se celebrará el una Noche Cultural el viernes 8 de mayo de 05:00 a 09:00 de la noche.
Los asistentes podrán recorrer la exposición u visitar el Museo Numismático de Guatemala con la colección de todas las monedas que se han utilizado en el país como intercambio.