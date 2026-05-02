Ataque armado deja un fallecido en zona 5 la madrugada de este sábado

El hombre presentaba múltiples heridas por arma de fuego.
TE PUEDE INTERESAR: Localizan a un hombre sin vida en Avenida Bolivar, zona 3
Un hombre fue asesinado tras un ataque armado la madrugada de este sábado 2 de mayo en la 34 avenida y 15 calle de la colonia Abril, zona 5 capitalina.
Según el reporte de Bomberos Voluntarios, al llegar al lugar evaluaron a la víctima, quien presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.
Tras la revisión correspondiente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Además, indicaron que el fallecido, de aproximadamente 30 años, no pudo ser identificado.