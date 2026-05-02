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Ataque armado deja un fallecido en zona 5 la madrugada de este sábado

  • Por Susana Manai
02 de mayo de 2026, 07:18
La víctima de aproximadamente 30 años no ha sido identificada. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

La víctima de aproximadamente 30 años no ha sido identificada. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

El hombre presentaba múltiples heridas por arma de fuego. 

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Un hombre fue asesinado tras un ataque armado la madrugada de este sábado 2 de mayo en la 34 avenida y 15 calle de la colonia Abril, zona 5 capitalina.

Según el reporte de Bomberos Voluntarios, al llegar al lugar evaluaron a la víctima, quien presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Tras la revisión correspondiente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El ataque armado ocurrió la madrugada del sábado 2 de mayo. (Foto: Bomberos Voluntarios)
El ataque armado ocurrió la madrugada del sábado 2 de mayo. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Además, indicaron que el fallecido, de aproximadamente 30 años, no pudo ser identificado.

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