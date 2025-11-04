Max anuncia su campaña de recaudación a beneficio de Fundación Puente

Max anunció la tercera edición de su campaña de recaudación a beneficio de Fundación Puente, una organización sin fines de lucro que trabaja desde hace más de una década para erradicar la desnutrición crónica infantil en el país.
Desde el 3 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2025, los guatemaltecos podrán sumarse a esta campaña donando en cualquiera de los puntos de venta de tiendas Max, sus kioskos, sitio web www.max.com.gt y al WhatsApp 2423-0100.
El 100% de los aportes recibidos serán destinados a la fundación y permitirán que miles de niños reciban un acompañamiento integral en salud, educación y nutrición.