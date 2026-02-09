MAX y Fundación Puente recaudan Q125 mil para la niñez

-

MAX y Fundación Puente anunciaron los resultados de su campaña anual de recaudación 2025, con un monto total de Q125 mil, gracias al aporte de miles de guatemaltecos y al respaldo de Grupo Distelsa.

Los fondos beneficiarán de forma directa a 2,797 niños y 2,401 madres por medio de programas de alimentación y desarrollo infantil oportuno, enfocados en la prevención de la desnutrición desde la primera infancia.

(Fotografía cortesía: Max)

La alianza entre MAX y Fundación Puente inició en 2019 y, durante seis años, ha contribuido a la continuidad de los programas de la fundación en distintas comunidades del país, con el apoyo de la iniciativa privada y la población en general.

“Cada quetzal recaudado se convierte en apoyo directo para las familias más vulnerables del país. ” Andrés Ruiz , director de Recursos Humanos de Grupo DISTELSA.

La recaudación se llevó a cabo del 3 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, a través de todos los canales de venta de MAX. Los recursos se destinarán a fortalecer los proyectos que Fundación Puente desarrolla en Santa María Cahabón y San José Poaquil, específicamente en los Centros Nútreme.

Estos centros brindan atención integral a la primera infancia, desde la gestación hasta los 4 años, con un enfoque en la prevención de la desnutrición crónica mediante programas educativos comunitarios y acompañamiento a las familias.

(Fotografía cortesía: Max)

“Este año fortaleceremos las intervenciones comunitarias y el trabajo directo con las familias para asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo infantil.” Edna Lima de Morales , fundadora y miembro de la Junta Directiva de Fundación Puente.

Las personas interesadas en conocer los avances del programa o apoyar esta iniciativa pueden encontrar a la fundación en Instagram como @puentegt, en Facebook como Puente Guatemala, o visitar su sitio web www.puente.org.gt.