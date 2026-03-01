Así fue como se planeó la operación que acabó con el líder supremo Iraní

-

Así fue como se desarrolló el plan de ataque hacia Irán donde falleció el líder supremo iraní Ali Khamenei

Horas antes de que el ataque de Estados Unidos en coordinación con Israel iniciara, el mandatario estadounidense Donald Trump revisó junto al almirante Brad Cooper las bases del operativo para confirmar detalles y calcular la posible respuesta iraní, así como las bajas estadounidenses.

Este despliegue militar ha sido el más grande en realizarse en Medio Oriente desde la invasión de Irak en 2003, según confirmó The Atlantic.

La guerra podría permanecer por varias semanas más. (Foto: AFP)

Incluso, la decisión de desarrollar este plan fue discutido internamente por tres meses. Trump apostó a que la ofensiva, coordinada con Israel, provocaría un debilitamiento del régimen iraní y alentaría una revolución interna. "Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones", afirmó en un video publicado a través de la red social Truth Social tras ejecutar el operativo conjunto con Israel.

Asimismo, las autoridades estadounidenses consideraron que la muerte del líder supremo Ali Khamenei es un objetivo sin precedentes en casi cinco décadas.

La conversación de Trump con el almirante Cooper reflejó la magnitud del desafío y las tensiones en la Casa Blanca antes de la Operación ya que contaba con una visión optimista sobre las posibilidades de desmantelar la República Islámica.

La noticia de la muerte del líder supremo ha dado la vuelta al rededor del mundo. (Foto: AFP)

En los días previos, The Atlantic señaló que figuras clave del Gobierno, como el vicepresidente JD Vance, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y altos funcionarios del Pentágono, expresaron reservas sobre la eficacia de una ofensiva aérea.

De ese modo, Caine, en particular, advirtió sobre la complejidad de una operación de este tipo y la jefa de gabinete, Susie Wiles, expuso a Trump las posibles consecuencias imprevistas y la importancia de cumplir las promesas de evitar nuevas guerras, preocupación compartida por estrategas republicanos que temían un impacto electoral negativo.

Por aparte, la diplomacia intentó abrir un margen para negociaciones. El canciller de Omán visitó a JD Vance en un último esfuerzo para demorar el ataque.

Las conversaciones recientes en Ginebra no prosperaron ante la negativa de Irán a aceptar lo pedido por Estados Unidos, como el desmantelamiento de instalaciones nucleares y la entrega de uranio enriquecido.

* Con información de Infobae