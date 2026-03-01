Trump informa que destruyeron nueve buques iraníes

Según Trump, entre los buques derribados hay algunos relativamente grandes e importantes.
OTRAS NOTICIAS: Intento fallido: Irán lanza misiles contra el portaviones USS Abraham Lincoln
El presidente Donald Trump dio a conocer que fue informado de la destrucción y hundimiento de nueve buques navales iraníes.
"Acabo de ser informado de que hemos destruido y hundido 9 buques navales iraníes, algunos de ellos relativamente grandes e importantes", manifestó en sus redes sociales.
El posteo fue replicado por el sitio web de La Casa Blanca este 1 de marzo, un día después de los bombardeos sobre Irán y la muerte de Ali Jameneí, lider supremo de dicho territorio desde 1989 hasta su magnicidio.
"Vamos tras el resto — ¡pronto también estarán flotando en el fondo del mar! En otro ataque distinto, destruimos en gran medida su Cuartel General Naval", sentenció Trump.
Este domingo, Irán intentó atacar el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos indicó que los misiles lanzados ni siquiera se acercaron.