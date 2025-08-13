Max lanza oficialmente su nuevo “Marketplace”

-

Max presentó su nuevo marketplace, una plataforma digital que expande su catálogo para transformar la experiencia de compra en línea.

Este lanzamiento representa un paso importante para la marca, pues, con esta evolución, su página web se transforma en una plataforma para que distintas tiendas y marcas con presencia nacional e internacional puedan ofrecer sus productos directamente a los guatemaltecos a través de www.max.com.gt.

Con esta estrategia, Max amplía su alcance a nuevas categorías más allá de tecnología y electrónica, incorporando artículos de belleza, salud, deportes, hogar, moda, mascotas, entre muchos otros.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

El desarrollo del marketplace tomó más de once meses de trabajo continuo y una inversión significativa en tecnología, talento y estrategia comercial. La página web fue rediseñada para mejorar la navegación y velocidad, incluir un buscador con Inteligencia Artificial y agilizar el proceso de compra. Además, se integran múltiples métodos de pago y opciones de entrega.

“ Con el lanzamiento de este marketplace estamos construyendo nuestra tienda más grande. Nuestra visión es clara: reunir en un solo lugar la mayor cantidad de productos y marcas para que los guatemaltecos puedan comprar en línea con facilidad. ” Jason Huertas , director de E-Commerce de Grupo Disteisa.

El corazón del marketplace son los sellers que lo integran, cada marca, emprendedor y proveedor que se une enriquece la experiencia de compra para los usuarios.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Ahora, los clientes acceden a un portafolio mucho más amplio, descuentos exclusivos, envíos gratuitos, tiempos de entrega de 48 horas o menos, y la posibilidad de recoger sus pedidos en cualquiera de los más de 200 puntos de venta de la red. Por su parte, los vendedores reciben visibilidad ante más de 2 millones de visitas mensuales, acompañamiento técnico y presencia en campañas comerciales de Max

En menos de un año, el marketplace ha incorporado más de 150 vendedores y más de 15 mil nuevos productos disponibles en la plataforma. El objetivo es continuar ampliando el catálogo con nuevas categorías y marcas.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Actualmente, los usuarios pueden pagar con tarjetas de crédito o débito, acceder a cuotas sin intereses y, próximamente, utilizar certificados de regalo, puntos Max y puntos BI. Ya pueden descubrir la nueva experiencia de compra en línea en www.max.com.gt.