Así se vincula la mayor exportación de ganado al alza de precio de la carne de res

Exportaciones de ganado en pie aumentaron de tres a más de 12 jaulas semanales.

El aumento en el precio de la carne de res y la reducción en el abastecimiento de ganado en el suroccidente del país fueron temas abordados en una reunión de trabajo entre autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y representantes de la cadena de suministro del sector cárnico.

Durante el encuentro se analizaron las denuncias presentadas por distribuidores y abastecedores del occidente del país, quienes han advertido dificultades para conseguir ganado suficiente para atender la demanda local, situación que también se refleja en el incremento del precio del producto en el mercado.

El ganado exportado se paga mejor que el destinado al mercado nacional. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Causa del aumento

Autoridades del MAGA explicaron que una de las principales causas del fenómeno es el aumento en la exportación de ganado en pie hacia mercados internacionales. Según indicaron, en los últimos meses el volumen exportado ha crecido de forma significativa.

"En Guatemala se exportaban aproximadamente tres o cuatro jaulas a la semana y ahora están saliendo alrededor de 13 jaulas", explicó la viceministra Mayra Motta durante la reunión. De acuerdo con la funcionaria, esta dinámica responde en gran medida a la mayor demanda de ganado en Estados Unidos y México.

MAGA instaló una mesa interinstitucional para analizar soluciones al desabastecimiento. (Foto: bancada Todos)

La funcionaria agregó que el precio que pagan los compradores internacionales también influye en la decisión de los productores de vender fuera del país. "El ganado que se está exportando hacia México y Estados Unidos lo están pagando mejor, entonces obviamente prefieren exportarlo que dejarlo en el país", señaló.

Costos

De acuerdo con datos presentados por las autoridades, el ganado destinado a exportación puede alcanzar un precio cercano a Q13 por libra, mientras que en el mercado nacional se comercializa en un rango aproximado de Q9 a Q11, dependiendo de la región.

Frente a este panorama, el ministerio indicó que actualmente mantiene diálogo con distintos actores del sector para buscar alternativas que permitan mejorar la cadena de comercialización y reducir el impacto en el precio al consumidor.

Importación de carne desde Brasil se evalúa como posible medida para estabilizar precios. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

"Nosotros estamos en comunicación con los ganaderos y hay una mesa donde se está viendo cómo mejorar esa cadena de venta", explicó Motta, quien agregó que también se analiza la posibilidad de facilitar ventas más directas hacia carniceros para favorecer los precios.

En la reunión también se abordó el proceso de evaluación sanitaria para la posible importación de carne desde Brasil, una opción que podría contribuir a estabilizar el abastecimiento si se cumplen los requisitos técnicos.

Distribuidores del occidente denunciaron escasez de ganado para abastecer el mercado local. (Foto: bancada Todos)

La reunión se realizó este jueves 5 de marzo con el diputado Byron Rodríguez del partido Todos quien convocó a una mesa de trabajo con el MAGA por el alza en la carne de res en el suroccidente del país.