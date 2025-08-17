Mazatenango vive su fiesta patronal con sabor, marimba y folclor

-

Malacates y Fidel Funes animan la feria patronal en Mazatenango.

Además de su emblemática fiesta, el Carnaval Mazateco, la Tierra del Venado también celebra en grande este mes con motivo de la fiesta patronal en honor a San Bartolomé.

Los eventos de pre feria se desarrollaron con éxito, exaltando la belleza y talento de las mujeres mazatecas, para dar paso a los principales eventos de la celebración, como el desfile inaugural.





Las roscas y dulces típicos no pueden faltar en la celebración. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Con los ánimos más que encendidos, este próximo fin de semana se desbordará la alegría con la presentación de grupos nacionales.

El viernes 22 será el baile social amenizado por el grupo Descarriados, a partir de las 8:00 de la noche, en el Centro Cultural; mientras que en la Plaza Central estará Checha y su India Maya alegrando el ambiente de feria.





Checha y su India Maya Caballero brindarán un concierto el viernes 22 de agosto. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Concursos de bandas, festival gastronómico y ensamble de marimba se podrá disfrutar durante la mañana del sábado 23, en la Antigua Estación de Ferrocarril.

Por la noche, los invitados especiales a la Plaza Central serán los integrantes de Malacates Trébol Shop y la Maya Excélsior, a las 7:00 de la noche.





Bandas musicales alegran la alegría de la feria. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

El principal día de fiesta religiosa será el domingo 24, que comenzará con una alborada en el atrio de la catedral de San Bartolomé, desde las 4:00 de la mañana.

Luego, las expresiones folclóricas llenarán la ciudad con el desfile que saldrá del Instituto Méndez Montenegro para llegar a la Antigua Estación del Ferrocarril.





San Bartolomé es el patrono de los mazatecos. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Mientras que a un costado del Instituto Técnico Industrial Georg Kerschensteiner habrá concurso de platillos típicos y ranchos, de son y de altares folclóricos, a partir de las 10:00 de la mañana.

El domingo 24, el cierre con broche de oro estará a cargo del grupo de Fidel Funes, que ofrecerá un concierto en la Plaza Central, a las 7:00 de la noche.

