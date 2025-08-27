Mbappé y Dembélé lideran lista de Francia para eliminatorias mundialistas

El seleccionador nacional de Francia, Didier Deschamps, ha incluido en su convocatoria a Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, ambos jugadores del Real Madrid, así como a Jules Koundé, del FC Barcelona, para los próximos partidos clasificatorios rumbo al Mundial 2026. Los encuentros se disputarán frente a Ucrania el 5 de septiembre como visitante y contra Islandia el 9 en París.
Una de las posibles novedades es el atacante del Mónaco, Maghnes Akliouche, de 23 años, quien podría tener su debut con el combinado nacional durante esta ventana internacional.
En esta lista también destacan dos pares de hermanos: los defensores Lucas y Theo Hernández, además de Marcus y Khéphren Thuram, hijos del exinternacional francés Lilian Thuram, campeón del mundo en 1998.
Entre los nombres habituales figuran Ousmane Dembélé, candidato al Balón de Oro 2025 tras una brillante campaña con el PSG, así como Koundé y Dayot Upamecano, quienes no participaron en la última convocatoria de junio por lesión, en la que Francia fue eliminada por España en semifinales de la Liga de Naciones.
Pese a su reciente conflicto en el Marsella con el británico Jonathan Rowe, Adrien Rabiot sigue siendo respaldado por Deschamps. "Es una pieza clave para el equipo", afirmó el técnico, que tiene previsto dejar su puesto tras la Copa del Mundo del próximo año. Francia parte como la gran favorita del grupo D, en el que también se encuentran Azerbaiyán, Islandia y Ucrania.