(VIDEO) Fachada del Santiago Bernabéu se ilumina con imágenes históricas

El estadio Santiago Bernabéu ha dado un paso hacia una nueva era visual y este martes ya se ha empezado con las primeras pruebas de proyección sobre su imponente fachada.
OTRAS NOTICIAS: Vuelve el 10: Messi entrena y podría sumar minutos en semis de Leagues Cup
En horas de la noche, en la capital española, el club blanco proyectó algunas de las imágenes más emblemáticas para los aficionados del Real Madrid, entre ellas la icónica volea de Zidane en Glasgow, las celebraciones de la Champions League y también momento con las estrellas actuales como Mbappé, Vinicius y Valverde.
La renovada envoltura exterior del recinto, compuesta por láminas de metal curvadas, no solo aporta un impacto visual impresionante, sino que también ha sido diseñada para funcionar como una enorme plataforma de proyección.
Este enfoque innovador combina de forma armónica la tecnología LED con el video mapping, dos herramientas que están transformando radicalmente la manera en que el estadio interactúa visualmente con su entorno urbano. Los primeros ensayos con iluminación LED cuentan con 10,000 luces RGB distribuidas por todo el perímetro.
La idea no solo es aportar una experiencia inmersiva para los fanáticos, sino también aprovechar este recurso para la promoción de las marcas que patrocinan al club blanco.