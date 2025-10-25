Kylian Mbappé aseguró que "no hay nada más especial" que un clásico

-

Enfrenta a los azulgranas con una producción de 59 goles y 7 asistencias en 71 partidos con el conjunto blanco, desde su fichaje en la temporada 2024-2025.

"El domingo tenemos un partido especial (ante el Barcelona) y esperemos que sea un gran día", explicó el francés Kylian Mbappé en la página del Real Madrid, luego de lograr por segundo mes consecutivo el premio "Jugador Cinco Estrellas Mahou", tras al firmar 10 goles en 6 partidos.

️ @BellinghamJude: "Estoy fuerte y positivo; en mi mejor estado físico desde hace tiempo".

La entrevista completa en RM Play. pic.twitter.com/4wrvo96hRx — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 24, 2025

"Es una semana importante para nosotros. Lo fue contra la Juventus, pero este es un partido especial. Esperamos que la gente esté con nosotros, que vayan a animarnos como siempre. Saben de la importancia del partido y nosotros lo sabemos también y esperemos que sea un gran día".

Entiende que el once blanco "está listo para lo que vaya a pasar. Es un mes importante para nosotros. Vamos a hacer lo que el Madrid necesita, que es siempre ganar y jugar bien para todos".

Reiteró sobre el duelo cumbre de la jornada, "El pque todo el mundo quiere mirar. A nivel de clubes no hay nada más especial que este partido. Solo se puede comparar a uno de Champions, pero al nivel de la Liga no hay otro como el Real Madrid-Barcelona. Pero nosotros no queremos únicamente jugar, queremos ganar".