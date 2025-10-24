"Roban y se quejan": La frase de Lamine Yamal que incendia el clásico

-

La polémica frase de Lamine Yamal ("roban y se quejan") ha incendiado la previa del clásico. Descubre cómo reaccionaron el Real Madrid y Carvajal a la falta de respeto del joven del Barcelona.

Te puede interesar: El panameño Espinoza se convierte en el primer ganador de la Vuelta a Guatemala

El primer clásico de la temporada, el que disputan Real Madrid y Barcelona este domingo en el Santiago Bernabéu, llega marcado por una frase de Lamine Yamal, quien aseguró que los del equipo blanco: "roban y se quejan".

Ibai: "Ah, ¿el Madrid roba?"



Lamine: "A ver..." pic.twitter.com/he3T66C5Fy — Kings League Spain (@KingsLeague) October 23, 2025

Entrando en contexto, el futbolista de 18 años tiró esta polémica en una transmisión distendida en el entorno de la Kings League (liga de futbol 7 creada por Gerard Piqué, también presente en la plática), para comparar al equipo capitalino con el del influencer Ibai Llanos.

Según ha trascendido en la prensa española, esta declaración ha sido tomada como una "falta de respeto" por el conjunto madridista, al grado que Dani Carvajal, capitán del cuadro merengue y compañero de Yamal en la Selección de España, tendría una plática seria con el joven barcelonista.

❗️ Carvajal hablará con Lamine Yamal después del Clásico por lo que dijo del Madrid



En el vestuario del conjunto blanco consideran sus comentarios como una "falta de respeto", además de que pueden alterar la armonía en el seno de la selección pic.twitter.com/sforp9NEaC — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 24, 2025

Esta línea de información asegura que los jugadores del Madrid entienden que Yamal no maneja códigos de respeto profesional, además de señalarlo como un "mal compañero", sobre todo por Carva y Dean Huijsen, quienes comparten con él habitualmente en La Roja.

Lo cierto es que estas palabras han detonado el ambiente en la horas previas al encuentro por el primer lugar en La Liga.