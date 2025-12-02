McDonald’s anuncia a los ganadores de su Certamen de Dibujo

-

Para esta nueva edición del Certamen de Dibujo, McDonald's solicitó a los participantes a mostrar su creatividad alrededor del tema, "¿Qué haré por Guatemala cuando sea grande?".

Con esta iniciativa, la marca motiva a los niños a usar su imaginación, para que desde su perspectiva contribuyan con ideas para el futuro del país.

El concurso se dividió en cuatro categorías: hasta cinco años, seis a siete años, ocho a 10 años y 11 a 12 años. Cada ganador recibió una fiesta exclusiva para 30 personas en su restaurante McDonald's favorito.

“ Este certamen es una oportunidad para reconocer su talento y motivarlos a seguir soñando y construyendo un futuro lleno de posibilidades ” Cecilia Búcaro , gerente de mercadeo de McDonald’s Guatemala.

Desde su creación en 1980, el concurso ha promovido valores como el respeto, amor por el entorno y ciudadanía responsable en más de 125 mil niños que han participado a lo largo de los años.

Para más información sobre el concurso y otras actividades, se pueden consultar las redes sociales oficiales de McDonald's: Facebook como McDonald's Guatemala e Instagram como McGuate.

Los ganadores

Categoría hasta 5 años

Ariadna Esther Villavicencio Ávila

Aarón Sebastián Cante Reyes

Categoría seis a siete años

Diana Victoria Carrera Dubón

Dulce Valentina Jiménez Aguilar

Jonatan Eliseo Carías Osorio

Categoría de ocho a 10 años

Daniel Eduardo Jérez Rodríguez

Aisha Paula Sophia Arriola Castillo

Anthony Gianfranco Mancio Hernández

Zoe Padilla Oseida

Categoría de 11 a 12 años