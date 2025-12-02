McDonald’s anuncia a los ganadores de su Certamen de Dibujo

Para esta nueva edición del Certamen de Dibujo, McDonald's solicitó a los participantes a mostrar su creatividad alrededor del tema, "¿Qué haré por Guatemala cuando sea grande?".
Con esta iniciativa, la marca motiva a los niños a usar su imaginación, para que desde su perspectiva contribuyan con ideas para el futuro del país.
El concurso se dividió en cuatro categorías: hasta cinco años, seis a siete años, ocho a 10 años y 11 a 12 años. Cada ganador recibió una fiesta exclusiva para 30 personas en su restaurante McDonald's favorito.
Desde su creación en 1980, el concurso ha promovido valores como el respeto, amor por el entorno y ciudadanía responsable en más de 125 mil niños que han participado a lo largo de los años.
Para más información sobre el concurso y otras actividades, se pueden consultar las redes sociales oficiales de McDonald's: Facebook como McDonald's Guatemala e Instagram como McGuate.
Los ganadores
Categoría hasta 5 años
- Ariadna Esther Villavicencio Ávila
- Aarón Sebastián Cante Reyes
Categoría seis a siete años
- Diana Victoria Carrera Dubón
- Dulce Valentina Jiménez Aguilar
- Jonatan Eliseo Carías Osorio
Categoría de ocho a 10 años
- Daniel Eduardo Jérez Rodríguez
- Aisha Paula Sophia Arriola Castillo
- Anthony Gianfranco Mancio Hernández
- Zoe Padilla Oseida
Categoría de 11 a 12 años
- Diana Belén Chan Abac
- Jason Alexis Marroquín Rodríguez