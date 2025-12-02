Versión Impresa
McDonald’s anuncia a los ganadores de su Certamen de Dibujo

  • Por Redacción comercial
01 de diciembre de 2025, 19:19
(Fotografía cortesía: McDonald's Guatemala)

(Fotografía cortesía: McDonald's Guatemala)

Para esta nueva edición del Certamen de Dibujo, McDonald's solicitó a los participantes a mostrar su creatividad alrededor del tema, "¿Qué haré por Guatemala cuando sea grande?".

Con esta iniciativa, la marca motiva a los niños a usar su imaginación, para que desde su perspectiva contribuyan con ideas para el futuro del país.

El concurso se dividió en cuatro categorías: hasta cinco años, seis a siete años, ocho a 10 años y 11 a 12 años. Cada ganador recibió una fiesta exclusiva para 30 personas en su restaurante McDonald's favorito.

Este certamen es una oportunidad para reconocer su talento y motivarlos a seguir soñando y construyendo un futuro lleno de posibilidades
Cecilia Búcaro
, gerente de mercadeo de McDonald’s Guatemala.

Desde su creación en 1980, el concurso ha promovido valores como el respeto, amor por el entorno y ciudadanía responsable en más de 125 mil niños que han participado a lo largo de los años.

Para más información sobre el concurso y otras actividades, se pueden consultar las redes sociales oficiales de McDonald's: Facebook como McDonald's Guatemala e Instagram como McGuate.

Los ganadores

Categoría hasta 5 años

  • Ariadna Esther Villavicencio Ávila
  • Aarón Sebastián Cante Reyes

Categoría seis a siete años

  • Diana Victoria Carrera Dubón
  • Dulce Valentina Jiménez Aguilar
  • Jonatan Eliseo Carías Osorio

Categoría de ocho a 10 años 

  • Daniel Eduardo Jérez Rodríguez
  • Aisha Paula Sophia Arriola Castillo
  • Anthony Gianfranco Mancio Hernández
  • Zoe Padilla Oseida

Categoría de 11 a 12 años

  • Diana Belén Chan Abac
  • Jason Alexis Marroquín Rodríguez

