McDonald’s inaugura su nuevo restaurante Paseo zona 13

Con la inauguración de su restaurante número 121 en Guatemala, McDonald's ha marcado el inicio de una nueva era para sus sucursales.

El nuevo restaurante se encuentra ubicado en la 18 calle 15-80 de la zona 13 en la Ciudad de Guatemala. Un lugar estratégico por su cercanía al Aeropuerto Internacional La Aurora, museos y comercios.

Además, de un destino clave para las familias que disfrutan ejercitarse los domingos en Pasos y Pedales de Avenida Las Américas.

Paseo zona 13 cuenta con dos niveles, con una arquitectura que permite aprovechar la luz natural, implementando enorme ventanales y materiales cálidos.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Además, se han incluido áreas verdes, espacios Pet Friendly y una pérgola abierta, que fomenta la convivencia familiar y con amigos al aire libre.

“ Queremos seguir innovando para que cada invitado viva una experiencia cómoda, moderna y llena de buenos momentos ” Cecilia Búcaro , gerente de mercadeo de McDonald’s Guatemala.

Este restaurant abrió más de 80 nuevas oportunidades laborales, principalmente para jóvenes que están iniciando su vida profesional. Sumándose a los más de 6 mil colaboradores que forman parte de McDonald's Guatemala.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Las innovaciones que ofrece McDonald's Paseo zona 13

Esta nueva locación cuenta con características únicas que lo diferencian de las demás sucursales, como:

Cabina McDelivery y Sistema de Transporte conveyor : permitiendo transportar los pedidos de una maera rápida, desde la cabina hacia otros puntos del restaurante. La Cabina McDelivery, agilizará el servicio, ofreciendo una entrega más rápida.

: permitiendo transportar los pedidos de una maera rápida, desde la cabina hacia otros puntos del restaurante. La Cabina McDelivery, agilizará el servicio, ofreciendo una entrega más rápida. McDonalandia: el área de juegos para niños está inspirada en el círculo, como un símbolo de inclusión. Cuenta con mobiliario que puede moverse y tecnología para el desarrollo, fomentando el juego y la imaginación.

el área de juegos para niños está inspirada en el círculo, como un símbolo de inclusión. Cuenta con mobiliario que puede moverse y tecnología para el desarrollo, fomentando el juego y la imaginación. Energy Bikes: dos bicicletas estáticas donde los invitados pueden pedalear para generar energía y así cargar sus dispositivos electrónicos.

McCafé con ventanilla exterior: Pensado para quienes visitan Avenida Las Américas los domingos.

Pensado para quienes visitan Avenida Las Américas los domingos. Pérgola y plaza abierta: El restaurante se integra de forma natural con el entorno, buscando convertirse en un punto de encuentro para pasar un buen momento en un ambiente moderno y acogedor.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Compromiso con la comunidad y el medio ambiente

Durante el acto de inauguración se realizó la entrega de un donativo de Q20 mil en especie a la 88 Compañía de Bomberos Voluntarios de Guatemala, esto como parte de su pilar "Conexión con la Comunidad".

Por el lado, dentro de sus acciones en beneficio del medio ambiente, el restaurante 121 de la marca, incorpora iniciativas como la recolección de agua de lluvia para riego, el uso de energía solar mediante paneles y la donación de un de agua de lluvia para apoyar la recarga del manto freático en la zona.