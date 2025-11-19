Versión Impresa
McDonald’s lanza colección inspirada en la serie de Friends

  • Por Redacción comercial
19 de noviembre de 2025, 14:23
(Fotografía cortesía: McDonald’s)

McDonald's lanzó oficialmente su colección inspirada en Friends, serie que continúa siendo parte de la cultura global. Con esta propuesta, la marca se suma a una colaboración internacional que conecta con quienes han seguido la historia de los seis amigos que marcaron a distintas generaciones.

La colección incluye seis juguetes basados en Ross, Monica, Chandler, Rachel, Joey y Phoebe, además de cuatro tazas coleccionables con elementos representativos de la serie: la fuente, el sofá anaranjado, la puerta morada y Central Perk.

Todos los artículos fueron desarrollados exclusivamente para McDonald's y estarán disponibles hasta el 31 de diciembre o mientras duren existencias.

Ser parte de una colaboración global como Friends nos permite brindarles experiencias únicas que despiertan emociones y crean momentos memorables.
Cecilia Búcaro
, gerente de mercadeo de McDonald's Guatemala.

¿Cómo adquirir los juguetes?

Los juguetes de la colección se pueden obtener al comprar el nuevo McMenú Friends, disponible en dos presentaciones:

  • McMenú Friends Cuarto de Libra Deluxe + 1 juguete
  • McMenú Friends McNuggets 10 piezas + 1 juguete

El precio del McMenú es de Q77 en restaurantes y Q84 por McDelivery.

(Fotografía cortesía: McDonald’s)
Así puedes obtener las tazas coleccionables

Las tazas conmemorativas están disponibles de tres maneras:

  • Q30 adicionales al elegir cualquier McMenú de desayuno o almuerzo.
  • Q60 al adquirir productos a la carta.
  • Q30 adicionales al seleccionar cualquier Dúo de McCafé.

Estos precios aplican en restaurantes y automac. Los Dúos de McCafé no están disponibles por McDelivery.

Disponibilidad a nivel nacional

La colección inspirada en Friends puede adquirirse en todos los restaurantes McDonald's del país, además de Automac y McDelivery (según disponibilidad de cada opción).

