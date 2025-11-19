McDonald’s lanza colección inspirada en la serie de Friends

McDonald's lanzó oficialmente su colección inspirada en Friends, serie que continúa siendo parte de la cultura global. Con esta propuesta, la marca se suma a una colaboración internacional que conecta con quienes han seguido la historia de los seis amigos que marcaron a distintas generaciones.
La colección incluye seis juguetes basados en Ross, Monica, Chandler, Rachel, Joey y Phoebe, además de cuatro tazas coleccionables con elementos representativos de la serie: la fuente, el sofá anaranjado, la puerta morada y Central Perk.
Todos los artículos fueron desarrollados exclusivamente para McDonald's y estarán disponibles hasta el 31 de diciembre o mientras duren existencias.
¿Cómo adquirir los juguetes?
Los juguetes de la colección se pueden obtener al comprar el nuevo McMenú Friends, disponible en dos presentaciones:
- McMenú Friends Cuarto de Libra Deluxe + 1 juguete
- McMenú Friends McNuggets 10 piezas + 1 juguete
El precio del McMenú es de Q77 en restaurantes y Q84 por McDelivery.
Así puedes obtener las tazas coleccionables
Las tazas conmemorativas están disponibles de tres maneras:
- Q30 adicionales al elegir cualquier McMenú de desayuno o almuerzo.
- Q60 al adquirir productos a la carta.
- Q30 adicionales al seleccionar cualquier Dúo de McCafé.
Estos precios aplican en restaurantes y automac. Los Dúos de McCafé no están disponibles por McDelivery.
Disponibilidad a nivel nacional
La colección inspirada en Friends puede adquirirse en todos los restaurantes McDonald's del país, además de Automac y McDelivery (según disponibilidad de cada opción).