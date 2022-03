"Me domó con paz y libertad", el mensaje de cumpleaños de Ricardo Arjona a su esposa

Ricardo Arjona envió un emotivo mensaje a su pareja de vida, la modelo Deisy Arvelo, para desearle lo mejor y expresarle cariño en su cumpleaños.

El cantautor dedicó unas emotivas palabras a su esposa y madre de su hijo Nico, quien festeja un año más de vida este 5 de marzo.

"Ella no sabe cocinar, pero todo lo demás lo hace mejor que nadie, incluido aguantarme, perdí la cuenta de los años juntos, yo soy así, pero agradezco cada día que viene cuando ella está, sabe que toda la libertad del mundo empieza por la más férrea de las disciplinas, Nico, el mejor regalo que me dio, lo sabe bien. A mí, tan salvaje… me domó con paz y libertad. Hoy cumple años y yo solo quiero que cumpla muchos más", escribió junto a un clip y varias fotografías.

(Foto: Instagram)

El el video, Deisy está arreglando un juguete electrónico de Nico, mientras ella trata trabaja en el aparato, él comenta: "Soldando juguetes con estaño ¿qué clase de mamá hace eso?" Ella responde: "Una mamá mecánica".

En otras imágenes subidas en el mismo post, se observa a Arvelo saltando en la la playa, hace deportes extremos y está en compañía de su pequeño Nico.

Mira las imágenes: