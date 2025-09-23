Caso Melisa Palacios: “Me llamó asesina”, Bonilla se queja ante magistrados

-

María Fernanda Bonilla acusó a una abogada de agresión y denunció violación de sus derechos en audiencia.

Antes de iniciar su argumentación en la Sala de audiencia, María Fernanda Bonilla expresó una queja dirigida a los magistrados, denunciando la conducta de la abogada Verónica Fuentes. Además, la acusó de haberla tratado de asesina.

Estas fueron las palabras de Bonilla: "honorables magistrados, antes de continuar con mi argumentación, debo informar que, Verónica Fuentes ingresó a esta sala acompañando a la madre de la víctima. Comenzó a tomarme fotografías y videos. A pesar de que el Organismo Judicial le llamó la atención, a ella no le importó".

"La jueza Bernganza, quien debía llevar la audiencia, violentó mis derechos", expuso María Fernanda Bonilla ante los magistrados. (Foto: Wilder López/Soy502)

La abogada Verónica Fuentes (izq) acompaña a Anabella Chacón, madre de Melissa Palacios, en Tribunales (Foto: Wilder López/Soy502)

Bonilla denunció que la abogada era una de las personas que le ha violentado y la ha tratado de asesina, sin que un tribunal la declare culpable o no. "Seguramente me enteraré, a través de mis abogados o mi familia, que ese video andará circulando por las redes sociales y por todas partes," denunció la sindicada.

Además, cuestionó la actuación de la jueza Carol Yesenia Berganza, señalando que "violentó sus derechos" y alteró el proceso al citarla y firmar la aceptación de cargos sin permitir que conocieran la audiencia.

Por aparte, Bonilla pidió a los magistrados que se apegaran a la ley y no al "qué dirán en las redes sociales".

Durante la intervención de María Fernanda Bonilla, los magistrados de la Sala de Apelaciones le recordaron limitarse a los elementos de recusación planteados. (Foto: Wilder López/Soy502)

Presidenta interviene

Durante su exposición, la magistrada presidenta interrumpió a Bonilla para recordarle que debía limitarse exclusivamente a los elementos de recusación planteados y aseveró: "Como lo indiqué en las reglas de abstinencia al concederle la palabra, le solicito que se concrete únicamente a los elementos de recusación planteados. Si no tiene más que intervenir, le pido que concluya," señaló la magistrada.