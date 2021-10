¿Puedo vacunarme contra la Influenza si ya me vacuné contra el Covid-19?

Estudios científicos revelaron si una persona puede vacunarse contra la Influenza tras vacunarse contra el Covid-19.

Las marcas de vacunas actúan de diferentes formas para brindar protección contra el Covid-19 y especialistas recomiendan la inoculación para paliar la crisis sanitaria.

Tras lo anterior, el organismo de salud de Estados Unidos recomienda que para que las personas puedan tener mayor protección contra el virus del SARS-CoV-2 opten por administrarse el biológico anual contra la Influenza.

"Todas las personas deben vacunarse contra la influenza todos los años para protegerse contra la influenza. Protegerse a sí mismo y a quienes lo rodean de la Influenza reduce la capacidad de la influenza de transmitirse persona a persona al mismo tiempo que se propaga el Covid-19", informaron.

Las investigaciones

Para poder deliberar y llegar a esa conclusión, los expertos se dejaron llevar por los estudios científicos emitidos por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en los cuales ha resaltado que la vacuna para combatir la Influenza puede provocar menores riegos de muerte cuando una persona se infecta de Covid-19.

Cabe mencionar que dicha sustancia farmacológica no protege del Covid-19 y es aplicada cada año para prevenir el virus de la Influenza.

"Actualmente, no hay evidencia que muestre un mayor riesgo de contraer Covid-19 para aquellas personas que se vacunaron contra la influenza. Aunque la vacunación contra la Influenza no protege contra el Covid-19, algunos estudios han demostrado que pacientes con Covid que se vacunaron contra la Influenza, pueden tener menos riesgo de morir que los pacientes que no se vacunaron contra la influenza", han detallado en el sitio web.

